Mudra Yojana du PM Modi: le nombre de prêts sanctionnés diminue pour la première fois en FY21 depuis le lancement du programme

Lancé le 8 avril 2015, PMMY a offert jusqu’à Rs 50000 prêt sous la couverture Shishu, Rs 50000 – prêt 5 lakh sous la couverture Kishor, et Rs 5 lakh – Rs 10 lakh sous la couverture Tarun aux non-entreprises, non agricoles MSE.

Crédit et financement pour les MPME: Le nombre annuel de prêts sanctionnés dans le cadre du programme Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) du Premier ministre Narendra Modi pour promouvoir l’entrepreneuriat et le travail indépendant a chuté pour la première fois depuis le lancement du programme en 2015. Le nombre de prêts sanctionnés est passé de 3,4. crores en FY16 à 6,2 crores en FY20 avant qu’il ne tombe à 4,3 crores au 26 mars 2021, dans le récent FY21, selon les données du gouvernement sur le programme Mudra. Par conséquent, le montant sanctionné a également diminué de Rs 3,37 crore lakh en FY20 à Rs 2,79 crore lakh en FY21.

«Il n’y a eu pratiquement aucune activité commerciale au cours des trois à quatre premiers mois de l’exercice précédent en raison du blocage. Même après cela, les gens ne voulaient pas démarrer leur nouvelle entreprise au milieu de l’incertitude qui prévaut dans l’écosystème. Malgré cela, le nombre de prêts sanctionnés reste important et la baisse est très marginale en raison de Covid et du verrouillage », a déclaré Mukesh Mohan Gupta, président de la Chambre des micro, petites et moyennes entreprises indiennes (CIMSME) à Financial Express Online.

Le montant décaissé était passé de Rs 3,29 lakh en FY20 à Rs 2,64 lakh au 26 mars 2021. Lancé le 8 avril 2015, le PMMY a offert jusqu’à Rs 50 000 prêt sous la couverture Shishu, Rs 50 000 – prêt 5 lakh sous le Kishor couverture, et Rs 5 lakh – Rs 10 lakh sous la couverture de Tarun aux MPE non corporatives et non agricoles. «Les banques ont également tenu à prêter, mais en raison de la morosité de l’activité, les entrepreneurs se sont retirés de beaucoup de prêts. Cependant, nous nous attendons à ce que la croissance reprenne si la pandémie ne fait pas rage », a ajouté Gupta. Le CIMSME représente environ 6 000 membres MPME à travers l’Inde.

Plus de 28,68 crores de prêts pour un montant de Rs 14,96 lakh crore ont été sanctionnés à compter du 19 mars 2021, depuis le lancement du programme, selon un communiqué publié mercredi par le ministère des Finances. 88% des prêts appartenaient à la catégorie Shishu tandis que près de 24% des prêts étaient accordés à de nouveaux entrepreneurs et environ 68% des prêts avaient des femmes bénéficiaires. En outre, environ 51 pour cent des prêts ont été accordés à des entrepreneurs SC / ST / OBC. Citant une enquête du ministère du Travail et de l’Emploi, le ministère des Finances a déclaré que le PMMY avait contribué à la création de 1,12 crore d’emplois de 2015 à 2018, dont les femmes représentaient 69 lakh ou 62% des nouveaux emplois.

Pendant ce temps, le crédit bancaire brut déployé aux micro et petites entreprises (MPE) en décembre 2020 avait bondi de 6,6% à Rs 11,31 lakh crore de Rs 10,61 lakh crore au cours de la période de l’année précédente. Selon les données de la Reserve Bank of India (RBI), la croissance du crédit aux MPE en décembre d’une année sur l’autre était également en hausse par rapport à la croissance de 6,1% en glissement annuel en novembre 2020. Le secteur des MPME représentait environ 18% du crédit total à l’industrie en novembre 2020, selon les données de la RBI.

