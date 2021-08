Mudra Yojana: le programme de microcrédit du PM Modi a autorisé des prêts majoritaires aux femmes entrepreneurs en six ans

Le montant moyen des prêts dans le cadre du programme Mudra était d’environ 52 000 roupies.

Crédit et financement pour les MPME : Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY), qui a été lancé par le Premier ministre Modi en avril 2015 pour promouvoir l’entrepreneuriat par le biais de l’accès au microcrédit, avait signalé des prêts majoritaires sanctionnés aux femmes entrepreneurs depuis la création du programme. Au 25 juin 2021, 20,31 crores de prêts impliquant un montant sanctionné de Rs 6,86 lakh crore ont été accordés aux femmes entrepreneures, selon les données partagées par les institutions de crédit membres (MLI) sur le portail Mudra. Cela représentait 68 pour cent du total des prêts et 43 pour cent du montant total sanctionné dans le cadre du programme en un peu plus de six ans.

Le crédit institutionnel jusqu’à Rs 10 lakh est fourni par les MLI pour les activités entrepreneuriales aux micro, petites entreprises qui aident à créer des activités génératrices de revenus dans des secteurs tels que la fabrication, le commerce, les services et les activités liées à l’agriculture, Ministre d’État aux Finances Ministère Bhagwat Karad avait informé Rajya Sabha mardi en partageant les données du projet. Le total des prêts sanctionnés au 11 août 2021 s’élevait à 30,65 crore impliquant Rs 16,16 crore lakh, selon une analyse des données disponibles sur le portail. Sur le montant total sanctionné, Rs 15,66 lakh crore ont été déboursés.

« L’augmentation de la part des femmes est très encourageante car le gouvernement a parlé de fournir un accès au financement aux femmes entrepreneurs et le programme Mudra a été l’un des principaux programmes dont nous parlons. C’est le premier programme que nous examinons lorsqu’il s’agit de sensibilisation financière et d’éducation financière chez les femmes entrepreneurs et le programme a très efficacement rendu ces informations dans le domaine public. Je pense que le canal de communication est plus clair maintenant », a déclaré Jahnabi Phookan, président sortant de FICCI FLO et directeur du groupe JTI à Financial Express Online.

Le montant moyen des prêts dans le cadre du programme Mudra était d’environ 52 000 roupies, tandis que 88 % des prêts étaient de la catégorie « SHISHU », selon un communiqué du ministère des Finances en avril de cette année. Alors que les bénéficiaires majoritaires étaient des femmes entrepreneurs, environ 24 pour cent de prêts ont été accordés à de nouveaux entrepreneurs et 51 pour cent de prêts ont été accordés à des emprunteurs SC/ST/OBC. Selon une enquête du ministère du Travail et de l’Emploi, le programme a contribué à 1,12 crore d’emplois supplémentaires nets de 2015 à 2018, dont 69 lakh employées.

Le gouvernement avait ciblé une sanction de prêt de Rs 3 lakh crore dans le cadre du programme Mudra pour FY22, contre Rs 3,21 lakh crore sanctionné en FY21 et Rs 3,37 lakh crore sanctionné en FY20. Selon les données du ministère des Finances, les NPA de Mudra étaient passés à 18 835 crores de Rs au cours de l’exercice 20, contre 11 483 crores de Rs au cours de l’exercice 19 et 7 277 de Rs au cours de l’exercice 18. Dans le même temps, la part du crédit bancaire aux micro et petites entreprises (MPE) dans le crédit bancaire brut global du pays avait continué de baisser pour le cinquième mois consécutif en mai de cette année. De 12,11 % en décembre 2020, la part des MSE s’est contractée à 12,09 % en janvier 2021, 11,8 % en février, 11,3 % en mars, 9,7 % en avril, puis à 9,48 % en mai. Le crédit bancaire brut global en mai 2021 s’élevait à 108,33 lakh crore, selon le bulletin de juillet de RBI.

