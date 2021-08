Mudvayne, Atreyu, Crown The Empire et Afterlife ajoutés à la programmation de la croisière inaugurale «Voragos: Destination Lunasea Beach»

Voragos: Destination Lunasea Beach a annoncé plusieurs ajouts passionnants à la programmation du festival de l’île privée et de la croisière rock de cinq jours à venir au début de 2022. La liste des actes nouvellement ajoutés comprend le récemment réuni MUDVAYNE (qui continue de s’associer avec Danny Wimmer présente pour leurs premières représentations en direct après une interruption de 12 ans), ATREYU, COURONNER L’EMPIRE et VIE APRÈS LA MORT.

MUDVAYNE jouera à bord et à Lunasea Beach et remplacera CHEVELLE qui doivent malheureusement annuler leur Plage de Voragos Lunasea comparution en raison d’un conflit avec leur programme de tournée à venir. Tous les autres actes précédemment annoncés apparaîtront, y compris ROB ZOMBIE, MASTODONTE et plus.

“Je n’arrive toujours pas à croire que je dis… MUDVAYNE EST DE RETOUR”, dit Tchad Gris de MUDVAYNE. “Cela a été long à venir. Nous sommes très heureux de remonter sur scène devant tous les OG Oxygen Wasters et les New Ones qui ne nous ont JAMAIS vus! Nous sommes impatients de faire le voyage inaugural de DWP‘s Voragos croisière. Allons-y!”

L’expérience de vacances attendue du festival de rock – qui se déroulera du 16 au 21 février 2022 à bord du Norwegian Pearl Ship bourré d’équipements et s’amarrera pendant une journée au Belize pour un festival de plage sur une île privée unique en son genre – a maintenant un hôte officiel avec SiriusXM‘s José “Ambassadeur du Métal” Mangin venir à bord pour animer l’événement et organiser diverses activités avec des fans et des groupes.

“Je suis bien plus que ravi de traîner et de faire la fête avec autant d’amis et de famille sur Voragos, et l’héberger est encore mieux”, commente José Mangin. “Cette croisière de destination va être l’un des livres des records à coup sûr ! Un festival sur la plage, et des concerts à bord, c’est tellement dur à cuire ! MUDVAYNE, MASTODONTE, ATREYU, mes potes de A à Z DED, ROB ZOMBIE et tant d’autres !”

Voragos comprendra également des apparitions spéciales de SiriusXM‘s Shannon Gunz et le casting de “Ce spectacle de zèbre de l’espace”, qui participera à des expériences spéciales pour les fans tout au long de la croisière. Cet automne, “Ce spectacle de zèbre de l’espace” lancera le “Bataille pour la grande mer” épreuve de force sur DWPprésente Twitch canal, où des groupes non signés s’affronteront pour avoir la chance de se produire lors du voyage inaugural de Voragos. Recherchez plus de détails sur la façon de soumettre et de participer au concours à venir.

En outre, Voragos est ravi d’annoncer les premières expériences à bord auxquelles les fans peuvent participer. La première soirée à thème révélée est “Party Like A Rockstar”, où les croiseurs peuvent s’habiller comme leur artiste préféré. Les activités de croisière confirmées incluent : Pool Deck Party avec DWP PDG Danny Hayes, Rock N’ Roll Trivia animé par José Mangin, Montrez-nous votre mélangeur INK, le tournoi Flip Cup, le tournoi Beer Pong et exclusif aux membres du club des fondateurs de Voragos, une dégustation quotidienne de bourbon avec les membres de l’équipe DWP. De nombreuses autres soirées à thème, activités, rencontres, ainsi que d’autres événements exclusifs du Founders Club seront annoncés dans les mois à venir.

Les groupes se produisant à bord du Norwegian Pearl (16, 17, 19 et 20 février) sont les suivants (sous réserve de modifications) :

MUDVAYNE



MASTODONTE



CERISE PIERRE NOIRE



ATREYU



TREMONTI



SAINTE ASONIE



COURONNER L’EMPIRE



ÉCHAPPER AU DESTIN



LE JOUR DE L’AN



LE FEU DES DIEUX



MAUVAIS PRÉSAGES



JÉRIS JOHNSON



TÉTRARCHE



DED



TOUTES LES BONNES CHOSES



LOUP JOYEUX



PELUCHE



VIE APRÈS LA MORT

Le Festival de la plage de Lunasea (18 février) – disponible exclusivement pour les croisiéristes (aucun billet séparé ne sera vendu au public) – comprendra une tête d’affiche exclusive définie par ROB ZOMBIE avec des performances de MUDVAYNE, CERISE PIERRE NOIRE, LE JOUR DE L’AN, TÉTRARCHE et AMIGO LE DIABLE.

De plus, le navire abritera la scène Voragos Storytellers, avec des performances intimes de AMIGO LE DIABLE, Kévin Martin (de BOUGIE), échalotes de Brett et Austin Meade, ainsi que la scène de comédie de Voragos avec plusieurs décors de Jim Breuer, Gros geai Oakerson, Rachel Feinstein et Shayne Smith. Chaque nuit offrira également une After-Party de minuit avec Brass Against, The Voragos Shut Up & Dance et plus encore.

Au départ de Miami, Voragos sera les vacances ultimes des rêves de tout rockeur, avec plus de 45 représentations sur cinq scènes au total, à la fois à bord et sur la plage. La plupart des groupes joueront plusieurs sets tout au long de l’excursion de cinq jours et participeront à des activités supplémentaires.

Les cabines sont en vente dès maintenant sur www.voragos.com avec un prix à partir de seulement 898 $ par personne pour une chambre intérieure pour quatre personnes (taxes et frais en sus). Les invités peuvent effectuer un dépôt et payer le solde en versements mensuels au fil du temps jusqu’à l’événement.

Voragos: Destination Lunasea Beach est le partenariat créatif de Danny Wimmer présente et Sixième homme, fusionnant l’expertise des meilleurs festivals de rock à terre et des leaders du rock en mer. Comme les événements signature de chaque entreprise, Voragos fusionne les talents de renommée mondiale et les expériences de festival immersives inégalées pour lesquelles chacun est devenu respecté au cours de ses décennies d’activité.

Le luxueux Norwegian Pearl servira de lieu flottant pour cette aventure rock. Les clients pourront profiter de la liberté et de la flexibilité de Norwegian Cruise Line pour choisir entre 11 bars et salons à bord, 15 expériences culinaires, un casino, une piscine extérieure, des bains à remous et un menu complet de soins de spa.

Harvest Caye dans le sud du Belize est la première destination insulaire privée des Caraïbes avec une vaste piscine avec un bar dans l’eau, un lagon d’eau salée pour les sports nautiques, une plage exclusive de sept acres et des excursions à terre passionnantes allant de la tyrolienne à travers l’île à la plongée en apnée deuxième plus grande barrière de corail au monde.

Au cours des prochains mois, Danny Wimmer présente et Sixième homme travaillera avec les autorités norvégiennes pour s’assurer que l’événement de destination est conforme aux protocoles de distanciation sociale alors en vigueur.

Pour plus d’informations sur Voragos: Destination Lunasea Beach, visitez www.voragos.com.