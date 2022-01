Mudvayne partage la vidéo « Dig » Drum Cam de Welcome To Rockville Festival

MUDVAYNE a téléchargé des images drum-cam du « Creuser » performance du troisième spectacle de retrouvailles du groupe, qui a eu lieu le 14 novembre au Bienvenue à Rockville festival au Daytona International Speedway de Daytona Beach, en Floride.

MUDVAYNE a annulé sa comparution au Plus fort que la vie festival à Louisville, Kentucky en septembre après que le chanteur du groupe Tchad gris et « quelques membres du personnel » ont été testés positifs pour COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

MUDVAYNE a joué son premier spectacle en 12 ans le 11 septembre 2021 au Festival de musique et de tatouage Inkcarceration à Mansfield, Ohio.

MUDVAYNE formé en 1996 et a vendu plus de six millions de disques dans le monde, obtenant la certification or pour trois albums (« DL 50 », « La fin de toutes choses à venir », « Objet trouvé »). Le groupe est connu pour ses expérimentations sonores, ses pochettes d’album innovantes, ses peintures faciales et corporelles, ses masques et ses uniformes. MUDVAYNE est Tchad gris (voix), Greg Tribbett (guitare, choeurs), Matthieu McDonough (batterie, synthétiseur) et Ryan Martinie (basse).

Cela fait plus d’une décennie que MUDVAYNE a sorti son cinquième album éponyme et on avait peu entendu parler du groupe pendant cette période.

Gris a passé les 15 dernières années à faire face BONJOUR, qui a sorti son sixième album studio, « Bienvenue à la maison », en septembre 2019 via Onze Sept Musique. Le disque a marqué le dernier effort du groupe avec le batteur Vinnie Paul Abbott, décédé il y a plus de trois ans.

En 2018, Tribbett a dit que les fans qui réclament un MUDVAYNE réunion « juste besoin d’un peu plus de patience. » Il a expliqué : « Nous sommes tous flattés que tout le monde veuille encore MUDVAYNE faire une tournée et faire un nouvel album et sortir et faire tout ça. Le truc, c’est que tout le monde est dans trois groupes différents et fait en quelque sorte ses propres projets, et il n’y a pas de temps pour ça en ce moment. »

Tribbettl’objectif le plus récent de AUDIOTOPSIE, qui a sorti son deuxième album complet, « Le vrai maintenant », en novembre 2018 via Records de mégaforce. Il est rejoint dans ce groupe par MUDVAYNE le batteur Matt McDonough, SKRAPE chanteur Billy Keeton et bassiste Perry Stern.

MUDVAYNE n’a pas tourné derrière son cinquième album, qui a été à peine promu et vendu faiblement à sa sortie.

Gris précédemment exprimé son scepticisme quant à la possibilité d’une MUDVAYNE réunion, notant dans une interview de 2015 que « la seule façon que je voudrais personnellement faire MUDVAYNE c’est si tout le monde pansait ses blessures et s’en remettait. »

Tribbett faisait également partie de BONJOUR avec Gris mais a été licencié de ce groupe en 2013.

Demandé dans Revolver magazine si Grégoirela sortie de BONJOUR l’a frappé particulièrement fort, vu que les deux ont commencé à jouer ensemble dans MUDVAYNE, Tchad a déclaré: « Ouais, mec. Il a toujours été mon bras droit. Il a été le dos que je regarde quand j’écris des chansons et la caisse de résonance de mes idées. Quand tout allait de travers, c’était comme perdre un grand ami . J’étais rempli de peur et j’avais des émotions mitigées. Au début, je me disais : « Putain, je ne sais pas si je pourrai un jour faire ça sans lui. » »

Crédit photo: Steve Thrasher



