Mugen Train devient le film le plus rentable de 2020 au monde – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Personne ne doute de la popularité de l’anime Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) et ceux qui le feront devront réfléchir à nouveau, car il vient d’être partagé que le film Demon Slayer: Mugen Train est devenu le premier film (qui n’est pas du Royaume-Uni). States) qui prend la première place au box-office mondial pendant une année complète.

Les données surprenantes ont été révélées par le site Web de The Numbers, où sa liste des films avec le meilleur box-office du monde en 2020 a été mise à jour, le film Demon Slayer étant le numéro 1 avec 474,6 millions de dollars collectés (9,4 milliards de dollars) MXN environ).

Un fait intéressant est que Demon Slayer: Mugen Train a surpassé Spirited Away (2002) de Hayao Miyazaki en tant que film le plus rentable de tous les temps au Japon et dans le monde.

Il est à noter que la production a été créée au Japon le 16 octobre, avec un succès total, et le 22 avril au Mexique, obtenant un résultat surprenant et favorable qui a pour beaucoup contribué à relancer les salles de cinéma dans notre pays.

D’autre part, Demon Slayer: Mugen Train devrait être présenté en première numérique sur Funimation le 22 juin pour tous ceux qui ne l’ont pas vu.

Source: LevelUp