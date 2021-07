Mughal-E-Azam, Madhumati, Naya Daur & Daag : les meilleures performances de Dilip Kumar qui vivront pour toujours

Le glorieux héritage de Dilip Kumar (image IE)

Dilip Kumar, l’un des piliers du cinéma indien post-indépendance, qui a ébloui son public pendant près de six décennies, a rendu son dernier soupir le 07 juillet. Sa filmographie qui a commencé dans les années 1940 lorsque le cinéma indien a peu d’avancement technique, comprend quelques des films inoubliables qui ont fait du grand écran indien ce qu’il est aujourd’hui.

Jugnu

Dilip Kumar a connu le succès commercial avec Jugu, en 1947, l’année même où l’Inde a remporté l’indépendance. C’était le film indien le plus rentable et mettait également en vedette Noor Jehan, Shashikala et Mohammed Rafi dans une apparition en camée. Le film assez typique des films de l’époque était une romance venteuse qui se terminait tragiquement.

Devdas

Ce film de Bimal Roy, sorti en 1955, a valu à Kumar un prix Flimfare et est considéré comme l’une des meilleures performances de l’acteur. La sensibilité avec laquelle il a joué le rôle. S’étant imposé comme un héros tragique, il n’est pas surprenant qu’il soit le premier choix pour le rôle. La sensibilité avec laquelle il jouait le rôle d’un amant condamné a conquis les cœurs.

Daag

Daag, où Dilip Kumar joue le rôle d’un alcoolique en quête de réforme jusqu’à ce qu’il se rachète et change sa vie, lui a valu son premier Filmfare Award dans la catégorie du meilleur acteur. Également en vedette dans ce film réalisé par Amiya Chakravarty, étaient Nimmi, Usha Kiran et Lalita Pawar. Ce fut un succès au box-office. Le découragement et l’insobéissance de son personnage dans le film mis à nu avec son expression empathique à Daag

Azaad

Brisant le moule du chagrin et de la perte, Dilip Kumar a regardé dans un plat léger à Azaad. Ses ébats animés avec son homologue Meena Kumari donnent à Azaad un air de bonne humeur. Azaad, un remake du hit tamoul Malai Kallan, s’est avéré thérapeutique pour l’acteur.

Moghol-e-Azam

L’un des rôles les plus mémorables – Salim et ils ont donné à Bollywood l’un de ses couples les plus emblématiques – Anarkali et le prince moghol ont fait tourner la roue du box-office pendant des mois. Il était centré sur leur relation interdite entre un empire moghol et une fin tragique et le film avait la distinction d’être le film le plus rentable de tous les temps pendant 15 ans et le premier film de Bollywood en noir et blanc à être coloré numériquement.

Naya Daur

Naya Daur, dans le contexte d’une Inde post-coloniale qui s’appuie sur les politiques de Nehruvian et se concentre sur l’industrialisation, a présenté Dilip Kumar comme un rebelle. Jouant le rôle de tongawalla, il décide de faire bouger les choses et de faire respecter la section opprimée. Naya Daur a remporté Dilip Kumar son troisième Filmfare Award consécutif dans la catégorie Meilleur acteur et quatrième au classement général.

Madhumati

Réalisé par Bimal Roy et écrit par Ritwik Ghatak, le film avait un côté gothique noir. C’était le premier drame de réincarnation du genre et aussi l’un des films les plus rentables de 1958. Le film a également joué et Vyjayanthimala dans les rôles principaux, avec Pran et Johnny Walker dans les rôles de soutien. L’intrigue se concentre sur Anand, un homme moderne qui tombe amoureux d’une femme tribale nommée Madhumati. Il a également remporté 9 Filmfare Awards et un National Film Award.

Ram Aur Shyam

Un autre film où Dilip Kumar joue un double rôle de frères jumeaux aux personnalités contrastées, mais l’acteur a relevé le défi avec aplomb. Ram Aur Shyam, une comédie de situation s’est avérée être un blockbuster au box-office et c’était l’un des films indiens les plus rentables de 1967, en Inde et à l’étranger en Union soviétique.

Shakti

Le film de Ramesh Sippy où ont été castées les deux plus grandes stars de Bollywood, Kumar et Amitabh Bachchan. Le duo joue le rôle du père et du fils, mais se trouve dans des camps opposés, avec Kumar incarnant un flic et Vijay de Bachchan jouant un hors-la-loi. Les deux hommes sont en conflit entre leurs propres idéaux et leurs liens filiaux. Considéré comme l’un des plus grands films de l’histoire du cinéma indien, il a remporté quatre Filmfare Awards.

Kumar a reçu le Padma Bhushan, l’une des plus hautes distinctions civiles indiennes, en 1991, le Dadasaheb Phalke, la plus haute distinction indienne d’excellence cinématographique, en 1994, et le Padma Vibhushan en 2015.

