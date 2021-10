Muguruza, après avoir décroché le titre à Chicago : “Je me sens heureux”

10/04/2021

Act à 11:36 CEST

.

L’Espagnol Garbiñe Muguruza, qui a remporté ce dimanche la finale du tournoi Chicago Fall Classic en battant les Tunisiens 3-6, 6-3 et 6-0 Ons JabeurElle a dit qu’elle avait vaincu un grand rival et que la victoire l’avait laissée “très heureuse” de la façon dont elle l’avait atteint.

“J’ai renversé un match très difficile parce que Ons C’est une joueuse très talentueuse, je l’ai vue à Wimbledon où j’ai raté le match alors que pour moi c’était la finale”, a-t-il valorisé. Muguruza, qui est venu au tournoi de Chicago en tant que deuxième favori. “Son début de match a été très bon et c’est pourquoi il a remporté le premier set.”

Muguruza Il a admis que dans le second, bien qu’il l’ait commencé en abandonnant le service, il a vu qu’il avait des options pour s’améliorer et petit à petit il est entré dans le match.

“Mon niveau du premier set ne m’a pas donné la possibilité de le gagner, mais dans le second, j’ai commencé à être plus solide et tout a changé en ma faveur”, a-t-il déclaré. Muguruza, qui a remporté son deuxième titre individuel de la neuvième saison en tant que professionnel. “J’ai profité de mes opportunités et cela m’a donné la confiance et la force de changer l’histoire du jeu avec un troisième set, l’inertie positive a toujours été de mon côté.”

Muguruza, qui s’est hissée à la sixième place du classement Porche Race pour participer aux finales WTA, à Guadalajara (Mexique), après avoir gagné 570 points avec sa victoire à Chicago, a reconnu que la victoire obtenue la plaçait dans la meilleure position possible pour terminer un bon saison.

“Sans aucun doute, remporter cette victoire est très important car ce n’est pas facile de décrocher un titre sur le circuit, j’ai pu le vérifier au fil de mes années en tant que professionnel”, a-t-il souligné. Muguruza, qui a en même temps défini l’expérience de Chicago comme une “semaine rare”.

“La vérité est que ça a été une semaine étrange -deux rivaux ne sont pas apparus pour cause de blessure et de maladie-, mais avoir remporté une autre finale et ce que cela signifie avec les nerfs est toujours très positif”, a déclaré l’ancien numéro un mondial. “Avoir joué quatre finales et en gagner deux, c’est se sentir heureux.”

En outre, Muguruza, qui a remporté un prix en espèces de 68 570 $, a réitéré qu’il ne remportait pas seulement la victoire, mais cela signifiait également que son tennis avait prévalu contre un grand rival.

“C’est ce qui vous donne confiance pour l’avenir, que ce que j’ai fait sur la piste était positif”, a-t-il souligné. Muguruza, qui compte déjà neuf titres individuels à son palmarès, dont deux titres du Grand Chelem. “Je pense avoir retrouvé ma bonne forme de jeu, quelque chose qui, je pense, a déjà commencé aux Jeux, même si à la fin je n’ai pas pu obtenir la médaille.”

Muguruza Il a défini comme positive sa présence aux États-Unis avec les tournois auxquels il a participé, dont l’Open, et le titre remporté à Chicago, à certains égards, était un bon aboutissement avant de se rendre à Indian Wells.

“L’important n’est pas seulement que vous jouiez un bon tennis mais qu’au final tout se passe bien pour vous sur le court, ce qui est la chose la plus difficile et je pense qu’à cette occasion, ici, j’ai pu réaliser et c’est une grande joie d’affronter le reste de la saison », a-t-il ajouté Muguruza, qui a laissé sa marque à 2-1 dans les duels contre Jabeur.