Muguruza-Badosa, demi-finale des Masters femmes

15/11/2021

L’Espagnol Garbiñe Muguruza, cinquième au classement mondial, a battu l’Estonienne Annet Kontaveit 6-4, 6-4 dimanche et qualifié pour la demi-finale de la finale Akron WTA à Guadalajara.

Forcé de bien jouer pour se qualifier pour la demi-finale, Garbiñe est sorti à la recherche du duel et a rapidement profité, en brisant le service de Kontaveit lors du premier match, qui a mis du temps à entrer dans le match.

Petit à petit, l’Estonien s’améliore dans un duel où les deux rivaux se trompent plus que d’habitude ; la pause de l’Espagnole a pesé et bien que la performance de son premier service ait chuté au dixième match, elle l’a remportée et a signé un 6-4.

La même histoire s’est répétée dans le deuxième set. Muguruza a rompu au départ, profitant des erreurs de l’Estonienne avec son coup droit, l’une de ses faiblesses dans le match.

Coup droit féroce

Frustré, Kontaveit a touché le sol avec sa raquette, mais cela l’a peu aidée car avec de la mobilité sur le terrain, de bons tirs par derrière et de l’efficacité avec son revers, l’Hispanique se dirigeait vers la victoire.

Au dixième match, l’Espagnol a commis une double faute et a lancé un ballon, récupéré mais Kontaveit a eu un point de rupture. Garbiñe a réagi de sang-froid et a ainsi signé son accès aux quatre meilleurs de phase.

Le groupe de Teotihuacán a conclu avec Kontaveit et Muguruza se sont qualifiés pour la demi-finale avec deux victoires et une défaite, devant les Tchèques Karolina Pliskova (2-1) et Barbara Krejcikova (0-3).

Peu de temps avant, Pliskova a augmenté après un premier set erratique pour battre Krejcikova 0-6, 6-4, 6-4.

Ce lundi, en clôture du groupe Chichén Itza, l’Espagnole Paula Badosa, déjà classée pour la demi-finale, affrontera la Polonaise Iga Swiatek et la Biélorusse Aryna Sabalenka contre la Grecque María Sakkari le jour de son anniversaire, dans un duel qui décidera de la deuxième demi-finaliste.

Les finales WTA se déroulent à Guadalajara, dans l’ouest du Mexique, sur une piste rapide avec un prize pool de cinq millions de dollars.