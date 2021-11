Muguruza bat Krejcikova et est toujours en vie dans la finale WTA

13/11/2021

Le à 07:16 CET

.

Garbiñe Muguruza est passé de moins en plus pour gagner Barbora Krejcikova (2-6, 6-4 et 6-4) dans le Finales WTA 2021. Avec ce triomphe vital, les Espagnols conserve ses chances d’atteindre les demi-finales du tournoi qui se déroule à Guadalajara (Mexique).

Le duel a commencé par plusieurs fautes directes des deux joueurs, l’Espagnol avec difficultés à bien placer vos premières prestations.

Krejcikova s’est cassé dans le premier match, mais n’a pas confirmé et Muguruza a fait match nul 1-1, mais le Tchèque s’est mieux installé, a profité d’une double faute de son rival lors du cinquième match et a pris l’avantage avec un break.

Encore une fois dans le septième jeu, Krejcikova s’est effondré et a assuré la victoire dans le premier set, malgré 15 fautes directes avec seulement sept vainqueurs, un meilleur équilibre que celui de Garbiñe, avec 18 fallas et deux « gagnants ».

Muguruza s’est amélioré dans le deuxième set, a fait 10 vainqueurs et il a abaissé les erreurs directes à une douzaine ; au huitième match, après avoir perdu le service et raté un avantage, elle a brisé le service de la Tchèque et a mené à un troisième set.

L’Espagnol, en colère contre Krejcikova après l’avoir éliminée à l’US Open, est sorti pour trouver le match et dans le troisième match, il s’est cassé après cinq occasions non converties en 11 minutes ; Avec une belle droite à l’angle, il a atteint le point et a pris la tête 2-1.

Avec une nette amélioration dès son premier service, Garbiñe a gardé son service et bien qu’au dixième match, elle ait eu du mal à se débarrasser de la tension, elle est revenue de 15-30 avec un revers à l’angle et un « as », puis a forcé la Tchèque à retirer une balle.

Cet après-midi l’Estonie Anett Kontaveit qualifié pour les demi-finales en battant par 6-4 et 6-0 contre la Tchèque Karolina Pliskova.

Kontaveit, huitième du classement, met sa marque 2-0 et s’est imposé à la première place du groupe Teotihuacán, tandis que Pliskova, quatrième mondiale, a un bilan de 1-1.

Ce dimanche, dernier jour du groupe, Kontaveit affrontera Muguruza et Pliskova à sa compatriote Krejcikova, lors de la dernière journée du groupe Teotihuacán.

Le tournoi se poursuivra ce samedi avec un duel invaincu dans le groupe Chichén Itza entre l’Espagnole Paula Badosa, dixième raquette de la WTA, et la Grec Maria Sakkari, sixième, et une autre avec Aryna Sabalenka, deuxième au classement mondial, contre la Polonaise Iga Swiatek, neuvième.