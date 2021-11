Muguruza célèbre que le tennis féminin est « plus intrigant »

11/10/2021 à 00:08 CET

.

L’Espagnol Garbiñe Muguruza, cinquième au classement WTA, a déclaré mardi que le tennis féminin « est plus intrigant » que le tennis masculin et que « c’est génial » car il y a un plus grand fan de champions.

« La chose normale n’est pas le circuit masculin, en avoir trois si grands (Nadal, Djokovic et Federer) en même temps qu’ils accumulent 60 tournois du ‘Grand Chelem’. C’est fou. Le tennis féminin est différent, il y a beaucoup de variété , c’est plus intrigant et c’est super », a déclaré Muguruza à une question d’Efe lors d’une conférence de presse à Guadalajara.

Garbiñe a célébré que dans le circuit féminin, il est normal que des femmes de différents pays et styles gagnent chaque semaine et il y a des surprises comme celle avec les adolescentes Emma Raducanu et Leylah Fernández, finalistes inattendus de l’US Open.

« Qui allait dire que deux ‘tennagers’ allaient disputer la finale de l’US Open, l’un des tournois les plus importants, mais les conditions sont comme ça. Celui qui joue bien dans la semaine remporte le trophée et c’est comme il se doit », a-t-il ajouté.

Les débuts devraient être égalés

Muguruza est à Guadalajara, où il affrontera ce mercredi la finale WTA contre la République tchèque Karolina Pliskova, quatrième du classement, dans un match au pronostic difficile entre deux rivaux qui traversent un bon moment de forme.

« Je commence avec un adversaire fort, mais je veux entrer sur le terrain. Ce sera un premier tour difficile, même si dans ces circonstances, jouer ne sera facile pour personne et il n’y aura pas de favori », a-t-il déclaré.

L’Espagnole a reconnu qu’elle a dû travailler dur pour s’adapter à l’altitude de Guadalajara (1 566 mètres), mais a souligné qu’elle se sentait de mieux en mieux.

A la recherche du meilleur classement possible

« Mon idée est d’aller le plus loin possible et de finir l’année dans la meilleure position. Ce fut une année spéciale avec deux titres et je suis très heureuse », a-t-elle déclaré.

Evoquant le tennis féminin espagnol, la championne de Roland Garros en 2016 et de Wimbledon en 2017 a salué le bon niveau de sa compatriote Paula Badosa, dixième mondiale, qui s’est qualifiée pour la première fois pour les finales WTA, et n’a pas exclu qu’elles sont des femmes espagnoles qui succèdent aux exploits de Rafael Nadal.

« Avant, il y avait les filles, puis les garçons. Maintenant, les filles sont revenues. Être ici signifie que le tennis espagnol est à la mode », a-t-il souligné.

Muguruza a félicité les autorités de Guadalajara pour avoir organisé la finale de la WTA en deux mois, après la suspension du tournoi à Shenzhen (Chine), et a rappelé qu’au Mexique, elle joue généralement bien et est très appréciée.

« Au Mexique, ils m’accueillent toujours à bras ouverts », a déclaré le champion de l’Open de Monterrey en 2018 et 2019.