Muguruza et Badosa, options espagnoles à l’US Open

Ce lundi commence l’US Open, avec un temps toujours ouvert et imprévisible peinture féminine, dans laquelle la grande favorite, la numéro un mondiale Ashleigh Barty, aura une belle compétition.

Garbiñe Muguruza et Paula Badosa Ce sont les deux grandes options pour l’Espagne de revendiquer un titre qui a résisté depuis qu’Arantxa Sánchez Vicario l’a remporté en 1994. Leurs résultats, la vérité est qu’ils n’invitent pas non plus à l’optimisme et c’est que même si Muguruza n’a jamais passé le tour de 16 , un tour qu’il a atteint en 2017, Badosa n’a jamais remporté de match nul ici.

Cependant, pour Badosa, les choses ont beaucoup changé en un an et maintenant c’est parmi les 30 meilleurs joueurs de tennis du monde et, si elle est en bonne santé, elle est candidate à tout. Il vient d’enchaîner les quarts de finale aux Jeux de Tokyo et à Cincinnati, où la fatigue l’a arrêté. S’il remporte le tournoi, ce sera son premier Grand Chelem. C’est une option compliquée, oui, mais Badosa a déjà montré cette année qu’il était capable de dépasser toutes les attentes.

Muguruza est à un tarif inférieur. Sa tournée nord-américaine n’a pas été bonne et après avoir atteint les quartiers à Tokyo, il n’a remporté qu’un seul match dans les tournois canadien et Cincinnati, il sera donc essentiel qu’il accélère dans les premiers tours pour avoir des options quand la situation se complique.

D’autres options pour battre le favori Barty, sont celles de Naomi Osaka, champion actuel ici, ou celui de Iga Swiatek, qui a encore besoin d’un bon résultat pour étayer sa victoire à Roland Garros 2020. La Japonaise est peut-être une bonne option, même si les problèmes de santé mentale qu’elle a subis ont réduit sa régularité ces derniers mois, notamment en Grand Chelem, prenant sa retraite. à Paris et ne pas se présenter à Londres.

Un pari compliqué est de Bianca Andreescu. La Canadienne a remporté le tournoi ici en 2019 et a montré que lorsqu’elle est en forme, elle est imparable. Contre lui, il joue ce qu’il n’a pas joué seulement cette année en raison de blessures et depuis mai, il n’a accumulé que deux victoires sur le circuit. Cependant, si elle parvient à passer les premiers tours, elle deviendra une rivale très dangereuse que tout le monde voudra éviter.