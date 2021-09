Muguruza et Jabeur passent le deuxième tour à Chicago

in

29/09/2021 à 6h28 CEST

. / Chicago

L’Espagnol Garbiñe Muguruza, deuxième tête de série, a battu l’Américaine Ann Li en deux sets consécutifs 6-4 et 6-4 mardi et s’est qualifiée pour le troisième tour de la Chicago Fall Tennis Classic. La Tunisienne Ons Jabeur, sixième tête de série, et la Belge Elise Mertens, septième, ont également franchi le deuxième tour avec des victoires.

Muguruza a déclaré que les conditions venteuses étaient difficiles lors de sa victoire sur l’Américaine de 21 ans, qui s’est battue pendant une heure et demie qui a duré le match. “C’était un match difficile simplement parce que (Chicago) est une ville venteuse, ou la ville du vent lors de l’évaluation du développement du jeu”, a déclaré Muguruza. “Juste contrôler la mentalité et sans être trop frustré car il est difficile de jouer dans ces conditions.” Muguruza a reconnu que le score ajusté honorait les règles du jeu équitables. “Je pense que le match a été très équilibré en raison des circonstances, mais je suis heureux d’être resté calme à 5-4, en servant dans chaque set, et j’ai réussi à les fermer.”

Le prochain adversaire de Muguruza, en huitièmes de finale, sera le vainqueur du match du deuxième tour demain, mercredi, la vétéran biélorusse Victoria Azarenka, quatorzième du classement, face à l’Américaine Hailey Baptiste, la 150e mondiale.

Jabeur Il n’a fallu que 46 minutes pour battre facilement le Taïwanais Hseih Su-Wei 6-1 et 6-0, qui au premier tour avait été le bourreau de l’ancien numéro un mondial, le Belge Kim Clijsters, tandis que Mertens, septième tête de série, s’est imposée 6-1 et 6-3 contre l’Ukrainienne Dayana Yastremska, numéro 72 mondiale, qui rivalisera avec l’Américaine Danielle Collins, onzième favorite, qui a battu 4-6, 6-3 et 7-5 à la Misaki Doi japonais. Une autre tête de série qui a atteint le deuxième tour était l’Estonien Anett Kontaveit, onzième tête de série, à côté du Roumain Elena-Gabriela Rus, qui a donné la surprise du jour en battant l’Italienne Camila Giorgi, 15e tête de série, 6-4 et 6-2.

En double, la paire formée par les Polonais Magdalena Frech et Katarzyna Kawa ont battu le couple belge de Clijsters et Kirsten Flipkens 6-4 et 6-2. Clijsters, exnúmero del mundo y campeona del Abierto de Estados Unidos en 2009 y 2010, fue eliminada del cuadro de individuales en una derrota de tres sets el lunes, su primer partido del WTA Tour desde una derrota de primera ronda en el Abierto de Estados Unidos l’année dernière.