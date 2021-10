Muguruza et Sabalenka, en quarts de la Coupe du Kremlin

20/10/2021 à 20h19 CEST

.

Les deux premières têtes de série de la Coupe du Kremlin, la Biélorusse Aryna Sabalenka et l’Espagnol Garbiñe Muguruza, ont rempli ce mercredi les pronostics et ils se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Kremlin.

Sabalenka, numéro deux mondial, a rencontré bien plus de difficultés que prévu pour vaincre l’Australien Ajla Tomljanovic et vendu les trois sets (7-6 (2), 4-6 et 6-1). Après avoir clairement pris la mort subite du premier set, il a dominé le deuxième set 2-0, mais s’est laissé reculer, ce qui a donné des ailes à son adversaire.

Tomljanovic a semblé prendre l’initiative également dans le troisième set en remportant le premier jeu, mais Sabalenka elle a réagi comme une grande championne et a remporté les six matchs suivants.

Ce n’était pas non plus une promenade pour le disciple de Conchita Martinez, Quoi elle a dû travailler dur pour battre la Tchèque Tereza Martincova (6-4, 4-6 et 6-3), qui est dans la fleur de l’âge. En fait, dans le premier set Matincova a clairement dominé le score par 4-2 et 40-0, mais les Espagnols ont enchaîné cinq matchs de suite et ont pris la manche.

Muguruza, qui a fait ses débuts à Moscou, a été bien meilleur que les autres que de servir dans le premier set, mais elle a bien mieux servi dans la troisième et décisive manche, qui lui a finalement valu la victoire après deux heures et 45 minutes de jeu.

Les Espagnols affronteront vendredi les quarts de finale d’un tournoi qui distribue plus d’un demi-million de dollars en prix au vainqueur du duel entre les Estoniens Anett Kontaveit et l’allemand Andréa Petkovic.