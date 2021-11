Muguruza jouera son premier match de finale WTA contre la Tchèque Karolina Pliskova. Paula Badosa, dixième mondiale, sera également de la partie.

09/11/2021 à 07:33 CET

L’Espagnol Garbiñe Muguruza, cinquième au classement mondial, fera ses débuts mercredi au finales WTA contre la Tchèque Karolina Pliskova, quatrième au classement dans un duel attendu en début de championnat.

« Je jouerai dans un groupe difficile, de bons joueurs de service, d’excellents coups et un style de jeu agressif et je suis ravi de jouer au Mexique, où je suis toujours le bienvenu », a déclaré l’Espagnole, qui aura également la Tchèque Barbora Krejcikova, troisième raquette mondiale, et l’Estonienne Annet Kontaveit, huitième. .

Vainqueur de Roland Garros en 2016 et de Wimbledon en 2017, Muguruza, ancien numéro un mondial, a connu un rebond et a récupéré des positions dans le classement; Elle arrive au tournoi à un bon moment de manière sportive et est considérée comme l’une des figures à suivre.

Le duel contre Pliskova sera le meilleur de la phase de groupes, car ils sont deux des cinq joueurs les plus importants du moment.

« Avec Garbiñe, j’ai beaucoup joué, j’ai un bon bilan, mais nous n’avons pas joué récemment et elle est partie pour une excellente saison« , a déclaré Pliskova, huit fois vainqueur avec deux défaites contre les Espagnols.

Dans l’autre duel de la clé, le tchèque Barbora Krejcikova, troisième joueuse de tennis mondiale, affrontera l’Estonienne Anett Kontaveit, huitième.

Le tirage au sort, doté d’un prize pool de cinq millions de dollars, a déterminé que l’Espagnole Paula Badosa, dixième du classement, jouera dans le groupe appelé Chichen Itza. contre la Biélorusse Aryna Sabalenka, Le grec Maria Sakkari et le polonais Iga Swiatek.

« C’est un groupe difficile, mais c’était prévu car ici tous les rivaux sont forts ; Je veux jouer match par match et en profiter », a déclaré Badosa.

La WTA finale était prévue pour la ville chinoise de Shenzhen, mais a dû changer de lieu en raison de COVID 19.

Le concours célèbre le demi-siècle de la compétition, a débuté en 1971 à Houston, dont la grande gagnante est la Tchèque Martina Navratilova, avec huit sceptres.