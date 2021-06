Muguruza met le direct

28/06/2021 à 22:38 CEST

Débuts impressionnants à Wimbledon, où elle a été championne en 2017, par Garbiñe Muguruza, qui a battu la Française Fiona Ferro par un retentissant 6-0 et 6-1 et n’a eu besoin que de 49 minutes pour rentrer à l’hôtel pour se reposer.

La joueuse de tennis hispano-vénézuélienne a mis le direct dès la première balle et totalement concentrée et avec un tennis sérieux et efficace elle n’a jamais laissé le choix à sa rivale, qui n’a pu gagner un match que contre les Espagnols, curieusement avec le service de Muguruza.

Un bon début pour effacer d’un coup le mauvais goût en bouche que son élimination à Roland-Garros a laissé aux premiers échangeurs.

Les quatre heures de retard avec lesquelles il a commencé son jeu et tous ceux qui ont joué en dehors du centre et du court à cause de la pluie n’ont pas distrait Muguruza d’un iota : « Je me sentais très bien sur le court et dès le premier point j’ai essayé de dominer et je senti que je pouvais le faire. Je pense qu’elle n’a pas eu sa meilleure journée, mais j’avais l’impression de pouvoir contrôler le match. L’hispanique vénézuélien a assuré que « la présence du public me donne beaucoup d’énergie et sur les grandes scènes, c’est là que je suis le plus motivé & rdquor ;.

Djokovic, peur et victoire

Dans la surface des hommes, Djokovic a ouvert la journée au centre face au Britannique Jack Draper qui, un instant, rêvait de voir comment s’attribuait le premier set, manche où le Serbe testait le terrain à plusieurs reprises. Une fois adapté au gazon du siège du All England Club, Djokovic a trouvé des solutions pour revenir et surmonter un premier tour toujours difficile en remportant 4-6, 6-1, 6-2 et 6-2.

Il n’a pas surmonté le début compliqué du tournoi Stefanos Tsitsipas, numéro trois à Londres, qui a été surpris par l’Américaine Frances Tiafoe en trois sets 6-4, 6-4 et 6-3. Le joueur de tennis grec n’a jamais été à l’aise sur le court en gazon, qu’il a foulé pour la première fois après avoir été finaliste à Roland Garros. Il a exclu les tournois de gazon et l’a payé cher.

Têtes et queues pour les joueurs de tennis espagnols

Roberto Bautista et Pedro Martínez ont certifié la passe au deuxième tour tandis qu’Alejandro Davidovich et Roberto Carballès ont dit au revoir au tournoi. Le joueur de tennis de Castellón a battu l’Australien John Millman (6-2, 3-6, 6-3 et 7-6 (4) au terme d’un match disputé et au deuxième tour le Serbe Miomir Kecmanovic, 49e mondial, l’attend. Il a fallu quatre sets à Pedro Martínez pour se débarrasser de l’Italien Stefano Tavaglia (6-3, 2-6, 6-4, 6-4).Davidovich a très bien résisté lors des trois premiers sets, mais a fini par succomber à l’Américain Denis Kudla (5-7, 4 -6, 7-6 (4), 6-3, 6-3) Aujourd’hui, l’un des moments les plus spéciaux sera les débuts de Carla Suárez, qui ouvrira le court central contre le numéro un mondial , Australienne Ashleigh Barty à 14h30.