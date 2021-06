Muguruza ne laisse qu’un match à ses débuts

in

28/06/2021 à 18h00 CEST

L’Espagnol Garbiñe Muguruza ce lundi est passé sur les Français Fiona Ferro, qu’il a battu 6-0, 6-1 en 49 minutes à ses débuts à Wimbledon. Muguruza, qui s’est imposé sur ces pistes en 2017, a réussi à entamer le tournoi par la victoire, après avoir échoué à passer le premier tour à Roland-Garros.

Les Espagnols écrasés Ferro avec dix coups gagnants et seulement sept fautes directes sur une piste numéro deux qui n’a démarré que plus de quatre heures plus tard que prévu en raison d’un retard de pluie.

Cela n’a pas induit en erreur Muguruza attentive, concentrée et à un niveau élevé pour assurer sa deuxième victoire à Wimbledon depuis son deuxième Grand Chelem en 2017. Conchita Martinez, présent dans les tribunes, il a à peine eu besoin de 50 minutes pour écraser son rival, avec le quatrième ‘donut’ qu’il a réalisé au All England Club, le dernier d’entre eux contre Venus Williams en finale de 2017.

L’Espagnole n’était plus qu’à un match de réaliser le « vélo », c’est-à-dire un doublé 6-0 et 6-0, ce qui aurait été le premier de sa carrière sportive.

Muguruza, qui débute comme onzième favori pour le titre, le vainqueur du duel entre les Russes sera mesuré au deuxième tour Svetlana Kouznetsova et les hollandais Lesley Pattinama.