Muguruza ouvre l’année avec une victoire contre Alexandrova

01/12/2022 à 06:12 CET

. / Melbourne

L’Espagnol Garbiñe Muguruza (2) a ouvert l’année avec la victoire après battre la Russe Ekaterina Alexandrova 6-1 et 7-6 (4) au premier tour de l’International de Sydney. « Je suis très excité de commencer la saison à Sydney. La première victoire de l’année est toujours incroyable & rdquor;, expliquait après la conclusion d’un match qui a duré près d’une heure et demie.

La joueuse de tennis née à Caracas a décidé de prolonger sa formation à Marbella et pour cette raison, elle a raté le tournoi de la semaine dernière à Adélaïde. Muguruza n’a pas accusé le manque de rythme après avoir pris son meilleur tennis dans les moments les plus exigeants en sauvant six des sept balles de break qu’elle a concédées contre la Russe. Sa prochaine rivale sera la Russe Daria Kasatkina, qui s’est imposée sur la voie rapide face à la Belge Elise Mertens (6-3 et 6-4).

Muguruza : « J’ai continué avec l’inertie que j’ai apportée de la saison dernière & rdquor;

Garbiñe Muguruza a expliqué lors d’une conférence de presse après sa victoire que pendant la pré-saison, il avait essayé de continuer avec la bonne inertie qu’il portait de la saison précédente. « J’ai surtout travaillé en étant agressif et dans mon service mais je n’ai rien changé, j’ai simplement continué avec le même plan que j’avais déjà, a révélé un Muguruza qui affrontera la Russe Daria Kasatkina au prochain tour. «Nous avons joué plusieurs fois et tous ont été très physiques. C’est une joueuse à l’aise sur la ligne de fond de court et qui aime rallier & rdquor;, a-t-elle commenté sur son prochain adversaire.

Muguruza, qui débutera en tant que troisième tête de série à l’Open d’Australie, était satisfaite de sa capacité de combat dans un deuxième set dans lequel elle était en dessous du tableau de bord jusqu’au bris d’égalité final. « Dans le deuxième set les choses ont été compliquées par rapport au premier set mais je suis content d’être resté assez fort & rdquor ;, a-t-il conclu.