Muguruza plie Badosa et écrit l’histoire

17/11/2021

Act à 12h46 CET

Le joueur de tennis hispano-vénézuélien, Garbiñe Muguruza, a battu Paula Badosa avec force (6-3, 6-3) en demi-finale de la finale WTA et jouera la finale contre Anett Kontaveit. Elle est la deuxième joueuse d’origine espagnole à atteindre la finale du tournoi après Arantxa Sánchez Vicario en 1993.

La numéro 5 mondiale, qui a vécu une année de hauts et de bas dans son rythme de jeu, a montré un point d’expérience de plus et a battu le tennisman catalan sur la piste rapide, qui est arrivé en meilleure forme et avec un niveau plus soutenu. Rien ne pouvait faire Paula Baldosa, qui était aux portes de sa première finale dans un grand tournoi.

2e – @GarbiMuguruza 🇪🇸 est devenu le deuxième finaliste espagnol de l’histoire à atteindre une finale dans l’histoire des @WTAFinals après Arantxa Sánchez Vicario en 1993. Hauteur # WTAFinals # WTA2021 #muguruza pic.twitter.com/4vTgOviG2K – OptaJuan (@OptaJuan) 16 novembre 2021

La championne de Wimbledon et Roland Garros a sorti sa meilleure version à un moment clé et a atteint sa cinquième finale en 2021. C’est la meilleure saison de n’importe quel joueur de tennis espagnol au 21e siècle battant son entraîneur actuel, Conchita Martínez, qui en a atteint quatre en 2000 : Gold Coast, Berlin, Amelia Island et Roland Garros..

Anett Kontaveit, le dernier obstacle

Le joueur de tennis estonien, Anett Kontaveit, sera le prochain rival de Garbiñe Muguruza en finale de la finale WTA. Elle s’est débarrassée de Sakkari en trois sets et a atteint la finale, où elle ne débute pas comme favorite : malgré ses deux derniers tournois, la numéro 8 mondiale a beaucoup souffert à chaque fois qu’elle a affronté l’Espagnole-Vénézuélienne..

En confrontations directes, Garbiñe Muguruza a cumulé trois victoires et deux défaites depuis 2016, date à laquelle ils se sont rencontrés pour la première fois. D’ailleurs, la native de Caracas sait déjà ce que c’est que de battre l’Estonienne dans cette édition des finales WTA : elle a battu (6-4, 6-4) avec un très bon niveau tennistique..