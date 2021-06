in

La joueuse de tennis espagnole Garbiñe Muguruza, sixième tête de série, est déjà en quarts de finale du tournoi de Berlin après avoir battu le Kazakh jeudi Elena Rybakina en deux sets rapides (6-4 et 6-3).

Muguruza, numéro 13 mondial, a annulé le service puissant de son rival, qui a marqué 11 as directs, avec un jeu remarquable au reste.

L’Espagnole a converti 4 des 5 balles de break qu’elle avait pour certifier sa deuxième victoire consécutive sur gazon, une surface sur laquelle elle n’avait plus couru depuis 2019, à Wimbeldon.

Après sa victoire au tournoi de Dubaï, Muguruza poursuit son deuxième titre de la saison à Berlin, le neuvième de sa carrière. En route pour la demi-finale, il rencontrera les Français Cornet d’Alizé qui a battu le Canadien au deuxième tour Bianca Vanessa Andreescu par 7-6 et 7-5.

Dans les trois affrontements entre Garbiñe Oui Alizé, le bilan est de 2-1 en faveur des Espagnols.

MuguruzaVisiblement heureuse de la victoire, elle a déclaré au pied du court : “J’ai bien joué malgré la chaleur que nous avons eue. Le service était très bon et je suis contente de la combativité que j’ai montrée sur le court.”

Dans le reste des matchs de la journée, le Russe Liumdila Samsonova surpasse son compatriote Veronika Kudermetova par 6-4 et 6-3 et le biélorusse Victoria Azarenka, septième favori, a remporté l’Allemand Angélique Kerber par 6-3 et 7-5.