Muguruza s’envole dans le troisième tour

26/03/2021

À 18:02 CET

.

L’hispano-vénézuélien Garbiñe Muguruza n’a eu aucun problème pour vaincre le Chinois Xinyu Wang (6-4 et 6-1), et s’est qualifié pour le troisième tour de la WTA 1000 à Miami, après avoir disputé un match d’un peu plus d’une heure.

Muguruza a fait un autre pas vers son objectif minimum d’atteindre son meilleur record à Miami. Jusqu’à cinq fois, il a joué les huitièmes de finale (2012, 2013, 2016, 2017 et 2018), et maintenant il est proche de ce tour. Pour y accéder, vous devrez vaincre le vainqueur du match entre la Croate Petra Martic et la Russe Anna Kalinskaya.

Devant Wang, il a vécu un après-midi avec quelques chocs. Son rival n’a présenté la bataille qu’au premier tour. La joueuse chinoise, bien qu’elle ait abandonné son service lors du troisième match, s’est battue jusqu’au bout pour renverser le score. Cependant, Muguruza n’a cédé aucune pause et est venu près de la victoire avec un 6-4 serré.

La réaction de Wang et la condamnation de Garbiñe

Plus tard, dans le deuxième set, il a remporté le service à Wang lors du premier changement. Bien que son rival ait répondu par une pause, c’était un mirage. Muguruza, encore une fois cassé jusqu’à trois fois le service au joueur chinois et s’est envolé vers une victoire retentissante avec laquelle il maintient ses aspirations à se battre pour le titre final.