Muguruza, Sorribes et Badosa reviennent à la mêlée

26/07/2021 à 17h36 CEST

pari

Le tennis nous laisse une série d’énormes joies aux Jeux Olympiques, notamment dans l’équipe féminine, où ce mardi nos guerrières Garbiñe Muguruza, Paula Badosa et Sara Sorribes reviendront sur la scène chercher la passe pour les quarts de finale.

Des mots plus grands, car le rêve des médailles se rapproche de plus en plus. Muguruza, la favorite des espagnoles par classement, se mesure à Alison Van Uytvanck, une vieille connaissance. Le Belge l’a éliminé au deuxième tour de Wimbledon 2018, l’année où il défendait le titre au All England Club, c’est donc une belle occasion de venger cet affront.

Le quota que Betfair nous propose est [1.2], bref pour parier seul, mais bon si on le combine avec une autre de nos héroïnes tel quel Paula Badosa. L’élève de Javier Martí est de plus en plus confiant et vient de remporter un Swiatek Iga qui commence comme favori dans chaque tournoi qu’il joue. Que Badosa ait battu Nadia Podoroska, une joueuse de tennis dont les meilleurs résultats viennent sur terre, est payé pour [1.3] sur Betfair. Si nous combinons ces deux marchés, cela nous donne un quota de [1.6] ça en vaut la peine.

De plus, dans le chapitre des non favoris, nous avons Sara s’excuse, à un non négligeable [2.75] contre Anastasia Pavlyuchenkova. La Russe, habituée des phases finales du Grand Chelem bien que sans la bande du champion, ne se donne pas assez de sécurité pour être aussi favorite face à une Sorribes qui a remporté la numéro un mondiale Ashleigh Barty et la Française Fiona Ferro.

Nous avons aussi des doubles en jeu ce mardi et c’est Muguruza et Carla Ils rencontreront les Suisses Golubic et Bencic, et iront au quota [1.5], tandis que Badosa et Sorribes sont à [5.5] contre Krejcikova et Siniakova, deux des meilleurs joueurs de double du circuit.