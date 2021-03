Muguruza tombe au deuxième tour contre Andreescu et Miami continue de résister

30 mars 2021 à 06:35 CEST

L’Espagnol Garbiñe Muguruza, numéro 13 du classement de tennis WTA, a perdu sa huitième de finale du Miami Masters 1000 en trois sets contre le Canadien Bianca Vanessa Andreescu, numéro 9 mondial, par 3-6, 6-3 et 6-2. Muguruza (27 ans) résiste ainsi à ce championnat -il n’a jamais réussi à passer les huitièmes de finale-, alors que le Canadien attend déjà en quart de finale la également espagnole Sarra Sorribes Tormo, 58e au classement WTA, qui l’a emporté son match en trois sets contre le Tunisien Ons Jabeur, numéro 30 mondial.

Le premier set était très uniforme jusqu’à ce que Muguruza, au huitième match, brise le service d’Andreescu et prenne les devants avec un 3-5. Quelques minutes plus tard, il a réussi à fermer le set sans donner au Canadien une chance de répondre par un match blanc.

Le deuxième tour du match, qui a duré au total 2 heures et 11 minutes, a suivi la même dynamique, avec jeux très disputés qui a atteint « deux » jusqu’à trois fois et avec deux défaites du service de Muguruza contre une par Andreescu, de sorte que le Canadien de 20 ans sache souffrir, récupère au premier set et s’inscrit pour le deuxième, clôture , comme Muguruza dans le premier, avec un jeu vierge.

Le troisième pour Muguruza n’a pas bien commencé non plus, avec un servir la perte Dans le premier match, quelque chose dont le Canadien a pu profiter, qui a continué à jouer à un niveau élevé, avec confiance, remportant les quatre premiers matchs et clôturant le match 6-2.

Dans le match, l’Espagnole a obtenu 49% du total des points (88 sur 181) contre 51% de sa rivale (93 sur 181), obtenant trois as directs chacune et la Canadienne faisant 3 doubles fautes.