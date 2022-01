Muhammad Ali était tellement adoré que Mike Tyson et Conor McGregor l’idolâtrent, Saddam Hussein a négocié une libération d’otages avec lui et la CIA pense qu’Oussama Ben Laden a écouté ses discours.

La légende de Muhammad Ali est profondément ancrée dans l’histoire, le boxeur transcendant son sport pour devenir l’une des icônes du XXe siècle.

Bien qu’il ait été médaillé d’or olympique, triple champion du monde des poids lourds et peut-être le premier véritable maître des jeux de l’esprit, c’est son impact culturel qui a inspiré les masses.

.

Muhammad Ali reste une icône, même six ans après sa disparition

Musulman fervent, l’artiste anciennement connu sous le nom de Cassius Clay a complètement changé de nom pour honorer sa nouvelle religion, telle était son dévouement.

Ali a encore renforcé son statut de légende avec sa position sur la guerre du Vietnam, attirant une foule beaucoup plus large alors que les États-Unis se débattaient en Extrême-Orient.

C’est sa retraite de la boxe et sa résilience face à la maladie de Parkinson qui ont fait aimer « The Greatest » à des millions de personnes et ont assuré qu’on se souviendrait de lui pendant des générations alors qu’il parlait avec passion de sa religion et refusait de laisser sa maladie le définir.

L’ami et conseiller d’Ali, Larry Kolb, l’a accompagné lors d’un voyage de bonne volonté au Pakistan dans les derniers mois de 1987 et a observé comment l’un des hommes les plus dangereux au monde était quand même fasciné par Ali lors d’un discours.

Anciennement connu sous le nom de Cassius Clay, l’olympien de 1960 est devenu musulman 12 mois plus tard

Jonathan Eig écrit dans ‘Ali : A Life’ : « Sur la vidéo, pendant le discours d’Ali à Peshawar, assis dans une mer d’hommes portant des vêtements traditionnels afghans et pakistanais, un homme mince avec une longue barbe se distingue.

« Il porte un throbe arabe avec un ghutra blanc sur la tête. Il est assis à deux rangées du fond de l’auditorium, écoutant Ali parler.

« Il semble que ce soit Oussama ben Laden, qui vivait à Peshawar au moment du discours. Après que Ben Laden soit devenu le principal suspect des attentats terroristes de septembre 2001 aux États-Unis, Kolb a déclaré qu’il avait fourni la bande vidéo à des experts de la communauté du renseignement américain et qu’ils lui avaient dit que l’homme était très probablement Ben Laden.

De même, trois ans plus tard, le président américain George Bush père a imploré Ali d’entreprendre une mission politique dangereuse, que seul le grand homme pouvait accomplir.

.

Des veillées ont eu lieu au Pakistan pour commémorer la mort d’Ali en 2016

Eig a ajouté : « En novembre 1990, Ali s’est rendu en Irak pour rencontrer son président, Saddam Hussein, dans le but d’obtenir la libération de centaines d’otages américains.

« Ali était resté silencieux pendant la réunion, mais à la fin de la réunion, Hussein a libéré quinze Américains et leur a permis de rentrer chez eux avec le boxeur. »

Les générations futures étaient naturellement en admiration devant Ali pour sa carrière de combattant, sa popularité mondiale et son attitude avant-gardiste tout au long de sa carrière après la boxe.

Lorsque Dana White a comparé la superstar de l’UFC Conor McGregor à Ali en 2018, suggérant même qu’il avait dépassé le « Louisville Lip », McGregor a immédiatement mis fin à cette évaluation.

@notoriousmma (Instagram)

McGregor s’est essayé à la boxe, tout comme ‘The Greatest’

« Merci [Dana White] pour eux des paroles aimables à propos de Muhammad Ali, et toujours : vous dites la vérité, peu importe ce que vous dites la vérité, comme moi aussi », a déclaré McGregor.

« Alors, [what] il parle de Muhammad Ali dans la guerre mentale, je respecte et j’apprécie cela.

« Mais, Muhammad Ali est un individu spécial, spécial que je ne connais pas… Je ne suis même pas proche de la grandeur de cet homme. Les choses qu’il a faites tout au long de sa carrière.

« C’est un individu spécial, et pour être encore… même [to] avoir mon nom à côté de cet homme est vraiment un moment de fierté pour moi, alors merci à tous, mais je ne peux pas me comparer à ce grand homme.

Et personne n’a jamais fait l’éloge d’Ali que l’ancien double champion du monde des poids lourds Mike Tyson, qui vénérait le boxeur depuis ses années de formation.

À la mort d’Ali en 2016, Tyson a été ému aux larmes dans plusieurs interviews et a encore du mal à parler de son idole à ce jour.

« Quand vous avez quelqu’un comme Muhammad Ali dans votre famille, parfois, c’est vraiment fou », a-t-il déclaré dans une interview.

« Parfois, lorsque Dieu crée des individus, il se montre. »

. – .

Tyson a idolâtré Ali dès son plus jeune âge

À ce stade, ‘Iron Mike’ commence à adoucir sa voix alors que ses yeux pleurent, clairement perturbé par ce qu’il dit.

« Comme Ali… Qui peut être comme ça ?

« Juste un combattant incroyable, un être humain incroyable. Juste remarquable. Et quand on le voit, à chaque fois, il ressemble plus à un mannequin qu’à un combattant.

« Il était juste, je ne peux pas l’articuler, incroyable. »

