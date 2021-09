Muhammad Mokaev répond à O’Driscoll avant le BRAVE CF Poland : “Prenez votre parachute”

MANCHESTER, Angleterre._ Muhammad Mokaev a finalement répondu aux affirmations audacieuses de son futur adversaire, le poids mouche Blaine O’Driscoll.

Après avoir entendu que son homologue irlandais était impatient de “faire fermer Daghestani Airlines”, “The Punisher” s’est moqué des railleries, mais avait quelque chose à dire lui-même.

Mokaev et O’Driscoll s’affronteront dans le co-événement principal du BRAVE CF 54, le premier événement polonais de l’organisation de MMA à la croissance la plus rapide, et Mokaev a alerté O’Driscoll que 29 hommes ont essayé de le faire, et lui a demandé à son rival de rester préparé, car il allait voler en “classe affaires”.

« J’ai entendu dire que Blaine avait dit qu’il allait mettre Daghestani Airlines à la faillite. Hé, Blaine, 29 gars ont essayé ça. Vous pouvez essayer, mais vous ne le ferez pas. Je te verrai en Pologne. Vous restez prêt. Assurez-vous d’apporter votre parachute, vous voyagez en classe affaires », a déclaré Mokaev dans un message vidéo à BRAVE Nation.

L’affrontement entre Mokaev et O’Driscoll est l’un des plus intrigants d’un casting de stars prenant le contrôle de Konin, en Pologne, pour le BRAVE CF 54.

Dans l’événement principal de la soirée, le champion du monde Amin Ayoub tentera de devenir le premier champion des poids légers à défendre avec succès sa couronne lorsqu’il affrontera le principal concurrent Ahmed Amir.

Les retours tant attendus de Marcel Grabinski et Ismail Naurdiev sont également prévus pour la nuit des combats.

Le BRAVE CF 54 se tiendra en association avec le Galana Exclusive Championship et aura lieu le 25 septembre, alors que la Pologne devient le 24e pays à accueillir un événement de la BRAVE Combat Federation.

Voir le message vidéo de Mokaev à O’Driscoll : https://www.instagram.com/p/CTmse8EIwcN/