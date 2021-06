Muhammad Mokaev se souvient d’avoir abandonné l’université pour son rêve de MMA

SEEF DISTRICT._ Le décrochage scolaire n’est pas quelque chose que les parents encouragent ou apprécient généralement pour leurs enfants, mais curieusement, c’est quelque chose qui semble sortir de la biographie de tous les grands noms : une personne qui excelle dans son propre domaine et qui semble trouver une éducation traditionnelle limitant également vos propres compétences et créativité.

Ce n’était pas différent avec Muhammad Mokaev, la star la plus prometteuse du monde des arts martiaux mixtes aujourd’hui, qui a pris d’assaut la scène sportive après avoir traversé le circuit amateur et est resté invaincu et dominant après être passé de professionnel à professionnel. Fédération.

Mokaev a étudié l’administration des affaires à l’université après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires et, jusqu’à ce point, il était encore capable de concilier sa vie universitaire avec sa formation en arts martiaux.

Il l’a fait pendant deux ans, sur un double quart de travail, d’abord au collège puis sur les tapis.

Les notes étaient excellentes, la carrière de MMA amateur prenait son envol et il semblait que Mokaev allait réussir à équilibrer les deux tâches.

Mais ensuite, une course a commencé à récupérer plus rapidement que l’autre et la quantité de dévouement à être un athlète de haut niveau était trop exigeante pour ne pas exiger l’exclusivité.

Este momento en particular, después de 24 meses de una rutina diaria atroz, fue probablemente uno de los más duros en la vida del joven Mokaev, quien se vio a sí mismo en una encrucijada: la universidad no le daría tiempo libre para prepararse mejor para Carrière.

Être champion du monde IMMAF était son rêve de toujours. Je voulais ramener cette médaille d’or à la maison.

Il s’est dit : “c’est le championnat du monde, ce n’est pas votre combat de tous les jours, ce n’est pas une chose anodine, je dois être la meilleure version de moi-même et si je ne peux pas avoir les deux, eh bien, je choisirai ma carrière de combattant . “

C’était une décision difficile, qui l’a tenu éveillé pendant des jours, pensant aux ramifications de sa décision, à la façon dont cela changerait sa relation avec son propre père, qui était inflexible dans sa position et ne voulait pas voir son fils sans collège degré. Finalement, Mokaev a choisi avec son cœur et a abandonné l’université.

Il a appelé un ami, s’est assuré d’avoir un plan de secours au cas où il ne serait plus le bienvenu à la maison, puis, juste un an avant d’obtenir son diplôme, il a décidé : il choisirait les arts martiaux mixtes plutôt qu’un diplôme.

Moins d’un mois plus tard, Muhammad Mokaev rentrait chez lui du Royaume de Bahreïn. Mais ce n’était pas le même qui avait quitté le Royaume-Uni auparavant, il était maintenant champion du monde amateur IMMAF.

Avance rapide de quelques années, et Mokaev est maintenant la jeune star la plus en vue du MMA professionnel et est prêt pour son sixième combat professionnel dans BRAVE CF 51: The Future Is Here, contre Ibragim Navruzov.