Muharram 2021: Date de Muharram 2021 en Inde, qu’est-ce que le jour de l’Achoura, son histoire, sa signification et tout ce que vous devez savoir sur le jour de l’Achoura de Muharram

Mouharram 2021 : Comme toute autre date importante du calendrier islamique, Muharram s’appuie également sur l’observation de la lune.

Qu’est-ce que Muharram : Muharram-ul-Haram est le deuxième mois le plus saint après Ramzan pour les membres de la communauté musulmane du monde entier. C’est aussi le premier mois du calendrier Hijri et marque le début de l’année islamique.

Selon l’Islam, le Prophète Muhammad, le messager de Dieu, a appelé Muharram un mois divin et le « mois sacré d’Allah ».

Le calendrier islamique Hijri varie entre 354 et 355 jours – moins que le calendrier grégorien – mais est également divisé en 12 mois.

Histoire et signification de la journée de l’Achoura : La journée marque la migration forcée du prophète Mahomet à Médine depuis la Mecque. Le calendrier Hijri commence à partir de 622 après JC lorsque le Prophète et ses compagnons ont été contraints de migrer de La Mecque. Avant cela, il avait été mis en garde contre la diffusion du message de l’Islam dans la ville. On pense que le prophète Muhammed est revenu à La Mecque après sa conquête en 629 après JC.

Contrairement à d’autres événements du calendrier islamique, Muharram est un mois de prière et de deuil. Le mois est particulièrement important pour la secte chiite.

En 680 après JC, l’Imam Hussein, fils de Hazrat Ali et petit-fils du Prophète, fut tué lors de la bataille de Karbala le 10e jour du mois. Le jour est connu sous le nom d’Achoura. Les membres de la secte chiite pleurent le martyre de Hussein au cours des 10 premiers jours de Muharram.

Date de Muharram 2021 : Cette année, le croissant a été aperçu le 9 août en Arabie saoudite, au Pakistan, au Koweït, au Qatar, en Irak, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, à Oman et dans d’autres États arabes, marquant le premier jour le 10 août. Ces pays commémoreront l’Achoura le 19 août.

En Inde, le Nouvel An islamique a commencé le 11 août et, par conséquent, l’Achoura sera célébré le 20 août.

