MUHS, Nashik obtient une affiliation pour mener un cours de bourse en médecine régénérative et thérapies par cellules souches

Pour combler les lacunes en matière d’éducation et de formation dans le domaine de la médecine régénérative, l’Université des sciences de la santé du Maharashtra (MUHS), Nashik a obtenu la première affiliation pour diriger un cours de bourse en médecine régénérative et en thérapies à base de cellules souches sur la base de la recherche à l’hôpital du Dr Mahajan. et Stem Rx Bioscience Solution Pvt Ltd, Navi Mumbai.

Le cours de bourse de deux ans en médecine régénérative comprend des sujets tels que les réglementations de la FDA, l’éthique, les technologies émergentes dans les cellules souches, les études précliniques, l’isolement et la transplantation de cellules souches mésenchymateuses, entre autres.

La médecine régénérative et cellulaire à base de cellules souches peut être utilisée pour régénérer et réparer les tissus malades ou endommagés chez les personnes. Mais à l’heure actuelle, il n’existe pas un seul programme de formation universitaire en médecine qui permette spécifiquement aux médecins de comprendre et de se former à la recherche fondamentale en biologie cellulaire et à l’application future de la thérapie sur la base des médecines régénératives.

MD/MS/M.Ch/DM/DNB Chirurgiens qualifiés / Médecins / Super spécialistes de l’allopathie, l’équivalent d’un diplôme médical de premier cycle ou de troisième cycle reconnu par le Conseil médical de l’Inde (MCI) est le critère d’admissibilité pour l’admission. Les candidats doivent avoir six mois de formation de base en biologie moléculaire en recherche fondamentale.

Cette recherche fondamentale en biologie moléculaire de la science du corps humain a été introduite pour la première fois en Inde pour donner une base de recherche aux médecins et chirurgiens qualifiés pour pratiquer la médecine.

Le Dr Pradeep Mahajan, chercheur en médecine régénérative, StemRx Bioscience Solutions Pvt Ltd, Navi Mumbai a déclaré : « Avec les temps qui changent, le schéma, les types et la gravité des maladies ont également changé. En fait, ces patients deviennent résistants aux traitements médicaux conventionnels après un certain temps, ce qui affecte finalement leur qualité de vie. Ainsi, le besoin de l’heure est de rechercher de nouvelles technologies qui peuvent aider à identifier des protocoles thérapeutiques robustes pour l’avenir. »

Le Dr Mahajan a ajouté : « Ce cours de bourse a été conçu pour garantir que les personnes qualifiées obtiennent la formation théorique requise ainsi qu’une exposition pratique pour apprendre les subtilités de la recherche dans le domaine de la médecine régénérative. Grâce à cela, les candidats pourront poursuivre leurs propres recherches dans ce domaine et contribuer au besoin toujours croissant de nouvelles technologies thérapeutiques. Cela améliorerait la pratique de la médecine régénérative et cellulaire et, espérons-le, éviterait le besoin d’une action réglementaire dans certains cas. »

