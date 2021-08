Mukesh Ambani, avec Bill Gates, d’autres pour investir 141 millions de dollars dans une nouvelle entreprise américaine de stockage d’énergie ; réfléchit à la fabrication de batteries

La nouvelle entreprise énergétique de Reliance Industries de Mukesh Ambani a également déclaré qu’elle était en pourparlers avec Ambri pour une collaboration exclusive afin de mettre en place une usine de fabrication de batteries à grande échelle en Inde. (Photo : REUTERS)

Reliance New Energy Solar Ltd de Mukesh Ambani investira 50 millions de dollars dans Ambri Inc, une société de stockage d’énergie renouvelable aux États-Unis. La filiale en propriété exclusive de Reliance Industries Ltd, Reliance New Energy Solar, acquerra 42,3 millions d’actions privilégiées d’Ambri. L’investissement fait partie d’un investissement combiné de 141 millions de dollars dans Ambri par des investisseurs stratégiques, notamment Paulson & Co Inc et Bill Gates. Ambri, fondée en 2010, a développé et commercialise une nouvelle technologie de batterie longue durée, qui, selon RIL, permettra une utilisation généralisée des sources d’énergie renouvelables, réduira les coûts d’électricité et permettra aux systèmes électriques de fonctionner de manière plus fiable et plus efficace.

La nouvelle entreprise énergétique de Reliance Industries de Mukesh Ambani a également déclaré qu’elle était en pourparlers avec Ambri pour une collaboration exclusive afin de mettre en place une usine de fabrication de batteries à grande échelle en Inde, ce qui pourrait augmenter l’échelle et réduire davantage les coûts de l’initiative d’énergie verte de Reliance. Ce mouvement sera une étape de RIL vers la construction de la GigaFactory à Jamnagar pour le stockage d’énergie intermittente, dans le cadre du projet Dhirubhai Ambani Green Energy Giga Complex, annoncé par Mukesh Ambani plus tôt cette année.

Nouvelles connexes

Le cours de l’action RIL chute de 2%, l’action Future Retail plonge après la décision du SC en faveur d’Amazon dans l’accord Ambani-Biyani Bharti Airtel, RIL, Dabur, Nykaa, Adani Wilmar, Vodafone Idea, PNB, HDFC, IDBI Bank en bref Le RIL de Mukesh Ambani glisse de 59 places sur la liste Fortune, le SBI saute de 16 crans

L’entreprise dispose de la technologie pour construire des systèmes de stockage d’énergie qui durent de 4 à 24 heures. « Les systèmes de stockage d’énergie longue durée d’Ambri franchiront les barrières de coût, de longévité et de sécurité associées aux batteries lithium-ion utilisées dans les applications de stockage stationnaire à l’échelle du réseau », a déclaré Reliance. “Ils permettront une solution de stockage d’énergie cruciale capable de supporter les quantités croissantes d’énergie renouvelable intégrées dans les réseaux électriques”, ont-ils ajouté.

« Ambri peut répondre aux projets qui nécessitent des systèmes de stockage d’énergie de 10 MWh à plus de 2 GWh. La société fabriquera des cellules à base d’électrodes de calcium et d’antimoine et des systèmes conteneurisés plus économiques que les batteries lithium-ion, capables de fonctionner en toute sécurité dans toutes les conditions climatiques sans nécessiter de climatisation supplémentaire et destinés à durer plus de 20 ans avec une dégradation minimale », Reliance Industries a déclaré dans un communiqué. Le conglomérat pétrole-télécom a ajouté que les systèmes Ambri sont particulièrement adaptés aux applications à forte utilisation, telles que le transfert d’énergie de la production solaire diurne aux heures de pointe du soir et du matin.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.