Mukesh Ambani de RIL célèbre aujourd’hui son 64e anniversaire; 5 faits intéressants sur Reliance Chief

Mukesh Ambani a fait du génie chimique à l’Université de Bombay et a rejoint son entreprise familiale en 1981. Image: .

Le président de Reliance Industries Ltd (RIL), Mukesh Ambani, célébrera son 64e anniversaire le lundi 19 avril 2021. Mukesh Ambani est l’Indien le plus riche avec une valeur nette de 73 milliards de dollars, selon l’indice Bloomberg Billionaire. Au milieu de la deuxième vague COVID-19, RIL détourne l’oxygène produit dans ses raffineries pour compléter la disponibilité dans les États COVID les plus touchés comme le Maharashtra et les camions transportant des fournitures sont en transit, ont indiqué des sources citées par PTI. L’année dernière en 2020, Mukesh Ambani a annoncé un don supplémentaire de Rs 500 crore au Fonds PM-CARES du Premier ministre Narendra Modi. Le magnat des affaires est né le 19 avril 1957 à Aden, au Yémen. Son père Dhirubhai Ambani a fondé Reliance Industries en 1966 (alors Reliance Commercial Corporation) en tant que petite entreprise textile. Mukesh Ambani a fait du génie chimique à l’Université de Bombay et a rejoint son entreprise familiale en 1981.

Voici 5 faits intéressants sur Mukesh Ambani

Mukesh Ambani est l’Indien le plus riche et la huitième personne la plus riche du monde, selon la Hurun Global Rich List 2021. En Asie, Ambani occupe la deuxième place de la 10e édition de Hurun Global Rich List 2021. – Antilia situé dans le sud de Mumbai, qui est un bâtiment de 27 étages avec 3 héliports, 6 étages de parking et plus de 600 membres du personnel. les goûts de Ferrari et Coca-Cola. Selon le classement Global 500 de Brand Finance, premier cabinet de conseil en évaluation de marques au monde, Jio est rapidement devenu le plus grand opérateur de réseau mobile en Inde et le troisième opérateur de réseau mobile au monde, avec près de 400 millions d’abonnés. au niveau des rémunérations managériales, Mukesh Ambani a conservé son salaire annuel de RIL plafonné à Rs 15 crore pour la 12ème année au trot de l’exercice clos le 31 mars 2020 et avait décidé de renoncer à l’intégralité de la rémunération à partir de l’année 2020 au vu du COVID -19 pandémie. «À la lumière de l’épidémie de COVID-19 en Inde, qui a fait des ravages sur la santé sociale, économique et industrielle de la nation, Mukesh D. Ambani, le président et directeur général, a volontairement décidé de renoncer à son salaire,» La société a déclaré dans son rapport annuel.Le magnat des affaires, Mukesh Ambani, possède certaines des voitures les meilleures et les plus rares au monde. Il s’agit notamment de Mercedes Maybach 660 Guard, Mercedes Maybach 62, BMW 760 Li, Bentley Continental Flying Spur, Bentley Bentayga, Rolls Royce Phantom, Aston Martin Rapide et Rolls Royce Phantom Drophead Coupe.

