Mukesh Ambani domine en tant qu’Indien le plus riche pour la 10e année, Adani a gagné 1 002 crore de roupies par jour

Mukesh Ambani est l’Indien le plus riche. (Image : .)

Mukesh Ambani continue de dominer en tant qu’Indien le plus riche pour la dixième année consécutive, selon la liste IIFL Wealth Hurun India Rich. Mukesh Ambani et sa famille valent maintenant 7 18 000 crores de roupies, soit une augmentation de 9 % par rapport à l’année précédente. À distance, à la deuxième place, Gautam Adani et sa famille sont désormais les deuxièmes plus riches du pays avec une richesse qui s’élève à 5,05,900 crore de Rs. La richesse de Gautam Adani a augmenté de 1 002 crore de roupies par jour selon la liste IIFL Wealth Hurun India Rich.

Gautam Adani a gagné 1 002 crore de roupies par jour

Gautam Adani a gagné deux places à la deuxième place de la IIFL Wealth Hurun India Rich List 2021. Le groupe Adani a une capitalisation boursière combinée de Rs 9 lakh crore, à l’exception d’Adani Power, toutes les sociétés cotées sont évaluées à plus d’un lakh crore. “Gautam Adani est le seul Indien à avoir construit non pas une, mais cinq sociétés crore INR 1 lakh”, a déclaré Anas Rahman Junaid, MD et chercheur en chef, Hurun India.

Alors que Gautam Adani occupe la deuxième place, son frère Vinod Shantilal Adani a atteint la huitième place de la riche liste de cette année. La richesse totale de Vinod Shantilal Adani s’élève à 1 31 600 crores de roupies, passant de douze places au huitième rang de la IIFL Wealth Hurun India Rich List 2021. Le frère de Gautam Adani réside à Dubaï et gère des activités commerciales à Dubaï, Singapour et Jakarta.

Mukesh Ambani domine la riche liste

Le président de Reliance Industries, Mukesh Ambani, a maintenant maintenu sa position d’Indien le plus riche du pays pour la 10e année consécutive. La richesse de Mukesh Ambani s’élève à Rs 7 18 000 crore. Selon l’IIFL Wealth Hurun India, Mukesh Ambani, 64 ans, a gagné 163 crores de roupies par jour au cours de la dernière année.

Avec Mukesh Ambani, Reliance Industries est maintenant devenue la 57e entreprise la plus précieuse au monde selon le Hurun Global 500 Most Valuable Companies 2021. Reliance Industries est la première entreprise indienne à franchir la capitalisation boursière de Rs 15 lakh crore, tirée par le commerce de détail et les opérations de télécommunications.

D’autres sur la riche liste

À la troisième place de la riche liste se trouve Shiv Nadar, président émérite de HCL Technologies. Selon le rapport, la richesse totale de Shiv Nadar s’élève à Rs 2,36 000 crore. Le pilier de l’industrie, âgé de 76 ans, a vu sa richesse augmenter de 67% au cours de la dernière année. À la quatrième place se trouve SP Hinduja. Le président du groupe Hinduja basé à Londres a perdu deux places dans la liste. À la cinquième place se trouve Lakshmi Mittal d’ArcelorMittal, qui a bondi de 8 places au cours de la dernière année, alors que sa richesse a augmenté de 187% pour atteindre Rs 1 74 400 crore.

Cyrus Poonawalla de Serum Institute of India a maintenu son emprise sur la 6e place dans le top 10 des Indiens, avec une richesse totale de Rs 1,63,000 crore. Avenue Supermarts Radhakishan Damani, Kumar Mangalam Birla du groupe Aditya Birla et Jay Chaudhry, basé à San Jose, complètent la liste des Indiens les plus riches.

