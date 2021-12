Mukesh Ambani fait allusion à la transmission des règnes de RIL à la prochaine génération ; formaliser la transition

Isha Ambani, Akash Ambani et Anant Ambani — les trois enfants de Mukesh et Nita Ambani occupent déjà des postes clés dans diverses sociétés du groupe RIL.

Mukesh Ambani a fait allusion à une transition de leadership à la tête des affaires de Reliance Industries Ltd (RIL). La personne la plus riche d’Inde a déclaré que Reliance était maintenant en train d’effectuer une transition de leadership capitale, ce qui a amené certains à suggérer que ses trois enfants pourraient bientôt occuper le devant de la scène. « Tous les seniors – moi y compris – devraient maintenant céder aux jeunes talents de leadership hautement compétents, extrêmement engagés et incroyablement prometteurs de Reliance », a déclaré mardi Mukesh Ambani lors de la Reliance Family Day, qui marque l’anniversaire de naissance du fondateur du groupe, Dhirubhai Ambani. . Mukesh Ambani n’a pas donné de détails sur la façon dont la transition est planifiée.

Occuper des postes clés

Isha Ambani, Akash Ambani et Anant Ambani — les trois enfants de Mukesh et Nita Ambani occupent déjà des postes clés dans diverses sociétés du groupe RIL. Bien qu’Isha Ambani soit directrice de Reliance Retail Ventures, elle siège également au conseil d’administration de Reliance Jio Infocomm. Son frère jumeau Akash Ambani est le directeur de Reliance Jio. Pendant ce temps, le plus jeune des trois, Anant Ambani a rejoint Jio Platforms en tant que directeur supplémentaire en 2020 et, selon les rapports, a rejoint la nouvelle entreprise énergétique en tant que directeur plus tôt cette année.

Formalisation de la transition

« Les commentaires d’hier ne sont qu’une formalisation de la transition », a déclaré Ajay Bodke, un analyste de marché indépendant à Financial Express Online. « Je pense que la troisième génération a déjà démontré ses capacités à être de dignes successeurs à la fois pour son illustre grand-père et son père en étant à l’avant-garde des négociations avec les leaders mondiaux de la technologie tels que Google et Facebook, ainsi qu’en attirant des investissements dans la verticale Jio Mart, » il ajouta.

Isha et Akash Ambani ont tous deux été actifs lors de la méga vague de désinvestissement de Reliance Industries en 2020, où Google, Facebook, General Atlantic et même le Fonds d’investissement public (PIF) souverain d’Arabie saoudite ont investi dans les unités de vente au détail et numériques de l’entreprise. La prochaine génération d’Ambanis a également joué un rôle clé dans le déploiement de Reliance Jio et de Reliance Retail. « Leur rôle dans la conceptualisation du déploiement des plateformes de vente au détail et numériques de Reliance est bien connu. Je pense que le marché est convaincu que la prochaine génération aidera à développer les nouvelles verticales de RIL et à faire évoluer l’entreprise en un leader mondial des énergies propres et des technologies EV avancées », a ajouté Ajay Bodke.

Commencer tôt

Mukesh Ambani, qui a lui-même commencé en tant que directeur de Reliance en 1977, à seulement 20 ans, comprend l’importance de commencer jeune. Dhirubhai Ambani, le magnat des affaires qui a lancé Reliance Industries, avait également commencé jeune. Le fondateur de l’empire Reliance s’était rendu à Aden (qui fait maintenant partie du Yémen) et travaillait pour A. Besse & Co. Ltd., le seul distributeur des produits Shell, à l’âge de 17 ans. En 1958, lorsque Dhirubhai Ambani n’avait que 26 ans, il est retourné à Mumbai et a créé sa première entreprise, Reliance Commercial Corporation, une maison de commerce et d’exportation de produits de base.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.