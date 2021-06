Mukesh Ambani lance un autre Jio : RIL entre dans une nouvelle industrie énergétique avec un objectif global ; investir Rs 75 000 cr

Mukesh Ambani a déclaré que la nouvelle entreprise énergétique comblerait le fossé énergétique. (Photo : REUTERS)

Le président de Reliance Industries Ltd, Mukesh Ambani, a présenté aujourd’hui la feuille de route, détaillant comment il envisage de propulser sa nouvelle entreprise énergétique et de placer l’Inde sur la carte mondiale des énergies renouvelables. « En 2016, nous avons lancé Jio dans le but de combler la fracture numérique en Inde. En 2021, nous lançons la nouvelle activité énergétique dans le but de combler le fossé de l’énergie verte en Inde », a déclaré Mukesh Ambani. La feuille de route stratégique présentée par Mukesh Ambani verra son conglomérat pétrole-télécoms dépenser 75 000 crores de roupies sur trois ans pour mettre en place quatre usines Giga afin de développer un écosystème d’énergie renouvelable de bout en bout entièrement intégré à partir de Jamnagar.

