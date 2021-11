Mukesh Ambani ne déménage pas à Londres ou ailleurs, déclare Reliance après avoir acheté le manoir James Bond pour Rs 600 crore

Une photo de 2019 montre le président de Reliance Industries, Mukesh Ambani, sa femme Nita Ambani et son fils Anant Ambani visitant le temple Siddhivinayak à Mumbai. (Photo expresse de Nirmal Harindran)

Mukesh Ambani, la personne la plus riche d’Inde, ne déménage pas à Londres, a déclaré Reliance Industries dans un communiqué. Dans un bref communiqué publié vendredi, le conglomérat du pétrole aux télécommunications a catégoriquement démenti les derniers rapports des médias selon lesquels Ambani et sa famille partageront leur temps entre leur résidence à Mumbai et la propriété londonienne nouvellement acquise. Qualifiant le rapport du journal de » spéculation injustifiée et sans fondement « , Reliance Industries a déclaré que Mukesh Ambani n’avait pas l’intention de déménager à Londres » ou ailleurs dans le monde « .

Clarifiant à propos du country club du Buckinghamshire, la société du groupe RIL RIIHL (Reliance Industrial Investments and Holdings Limited), qui a acheté le domaine de 300 acres de Stoke Park, a déclaré dans le communiqué que la propriété patrimoniale avait été acquise dans le but de « l’améliorer » en un complexe sportif et golfique de premier ordre. Le groupe ajoute également qu’il se conformera aux règles locales et autres directives de planification.

Un journal avait récemment rapporté que le groupe Reliance avait acheté la propriété ultra-exclusive de Londres pour Rs 592 crore. Le rapport avait affirmé que Mukesh Ambani, qui vit actuellement à Mumbai, la capitale financière de l’Inde, dans une somptueuse résidence de 400 000 pieds carrés, serait en train de plonger entre Antilia et le domaine de Stoke Park. Il y a également eu plusieurs récits des Ambanis dépensant Diwali à Londres cette année. Un «mini hôpital» a également été installé dans le domaine de Londres, selon le rapport. Alors que la déclaration de Reliance a nié que Mukesh Ambani ait fait du country club du Buckinghamshire sa deuxième maison, il n’y a eu aucun commentaire sur les fréquentes visites du milliardaire à l’étranger.

La propriété londonienne de 49 chambres possède également Mandir, qui est identique aux résidences Jamnagar et Mumbai. Après 1908, le manoir de Stoke Park, qui a brièvement été une résidence privée, a été transformé en country club. Le domaine de Stoke Park a servi de lieu de luxe dans deux des films de la série James Bond.

