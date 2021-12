Mukesh Ambani parle de la transition du leadership chez Reliance et veut accélérer le processus

Ambani a semblé prudent de ne pas laisser tomber la garde en disant que pendant que la normalité revenait, elle était toujours assombrie par l’incertitude quant à la propagation des nouvelles variantes.

L’Indien le plus riche Mukesh Ambani a évoqué mardi la transition du leadership dans son conglomérat de l’énergie au commerce de détail, affirmant qu’il souhaitait que le processus soit accéléré avec les personnes âgées, y compris lui, cédant à la jeune génération.

Ambani, 64 ans, qui n’a jamais parlé de plans de succession dans l’entreprise la plus précieuse du pays, a déclaré que Reliance était « maintenant en train d’effectuer une transition de leadership capitale ». Ambani a trois enfants – les jumeaux Akash et Isha, et Anant.

S’exprimant lors du Reliance Family Day, qui marque l’anniversaire de naissance du fondateur du groupe, Dhirubhai Ambani, il a déclaré que Reliance Industries Ltd deviendrait l’une des sociétés multinationales indiennes les plus fortes et les plus réputées au monde dans les années à venir, propulsée par des incursions dans le propre et le secteur de l’énergie verte ainsi que le commerce de détail et les télécommunications atteignant des sommets sans précédent.

«Réaliser de grands rêves et des objectifs qui semblent impossibles consiste à recruter les bonnes personnes et le bon leadership. Reliance est maintenant en train d’effectuer une transition de leadership capitale… des seniors appartenant à ma génération à la prochaine génération de jeunes leaders », a-t-il déclaré.

Et ce processus, il aimerait « être accéléré ». Le discours a été rapporté par le média appartenant à Ambani, News18.com.

La société n’a pas immédiatement répondu à un e-mail sollicitant des commentaires sur les remarques d’Ambani concernant la succession.

« Tous les seniors – moi y compris – devraient maintenant céder le pas aux jeunes talents de leadership hautement compétents, extrêmement engagés et incroyablement prometteurs de Reliance », a déclaré Ambani. « Nous devrions les guider, les aider, les encourager et les responsabiliser… et nous asseoir et applaudir car ils font mieux que nous. » Il n’a pas développé.

Reliance compte désormais trois secteurs verticaux : le secteur de l’énergie comprenant des raffineries de pétrole à Jamnagar dans le Gujarat, des usines pétrochimiques et de nouvelles usines d’énergie, le commerce de détail composé de magasins physiques et d’une unité de commerce électronique en ligne à JioMart, et des entreprises de télécommunications et numériques hébergées à Jio.

Ambani a déclaré qu’une culture organisationnelle doit être construite chez Reliance qui survit à ses dirigeants. « Je n’ai aucun doute qu’Akash, Isha et Anant, en tant que leaders de la prochaine génération, mèneront Reliance à des sommets encore plus élevés. » En eux, il a vu « la même étincelle et le même potentiel » qu’un industriel légendaire et son père avaient « pour faire la différence dans des millions de vies et contribuer à la croissance de l’Inde ». « Souhaitons-leur tous bonne chance dans leur mission de rendre Reliance encore plus réussie avec des initiatives encore plus transformatrices et en obtenant encore plus de distinctions pour notre Reliance », a-t-il déclaré.

Au début du discours, il a également mentionné les épouses d’Isha (Anand Piramal) et d’Akash (Shloka) ainsi que Radhika, qui serait la future mariée d’Anant. Il a également mentionné Prithvi, fils d’un an d’Akash et Shloka.

Ambani a déclaré qu’il était temps maintenant de « jeter les bases de la croissance future de Reliance au cours des prochaines décennies » en saisissant cette énorme opportunité.

Il a semblé prudent de ne pas baisser la garde en disant que si la normalité revient lentement après la pandémie, elle est toujours assombrie par l’incertitude quant à la propagation des nouvelles variantes.

« Alors que nous entrons dans la seconde moitié de la décennie d’or de Reliance, je peux vous dire que l’avenir de notre entreprise me semble plus prometteur que jamais. Je peux faire avec confiance deux prédictions. Premièrement, l’Inde deviendra l’une des trois premières économies mondiales. Deuxièmement, Reliance deviendra l’une des sociétés multinationales indiennes les plus fortes et les plus réputées au monde », a-t-il déclaré.

Ambani a déclaré que malgré la pandémie, Reliance avait complètement repensé son activité énergétique.

Auparavant, les activités énergétiques se limitaient au raffinage du pétrole, à la pétrochimie, à la vente au détail de carburant et à la production de gaz naturel. Aujourd’hui, il investit des milliards de dollars dans la mise en place d’usines d’énergie propre.

« Désormais, Reliance est en passe de devenir un leader mondial dans le domaine de l’énergie et des matériaux propres et verts », a-t-il déclaré. « Cette transformation de notre plus ancienne entreprise nous fournira le plus grand moteur de croissance pour Reliance et encore une autre opportunité pour beaucoup d’entre vous de faire des choses qui seront les premières au monde. » Avec une présence à la fois dans les formats de magasins en ligne et physiques, Reliance Retail a révolutionné la vente au détail organisée en Inde.

«Au cours de la dernière année seulement, nous avons intégré près d’un million de petits commerçants et créé près d’un lakh de nouvelles opportunités d’emploi. Ce moteur de croissance continuera à créer une valeur sociétale significative en offrant des opportunités illimitées à nos partenaires et employés », a-t-il déclaré.

La branche télécom Jio a gagné plus de 120 millions d’abonnés et a apporté la fibre optique à près de 4 millions de foyers et d’établissements commerciaux. « Cela a jeté les bases pour faire de l’Inde la première société numérique au monde », a-t-il déclaré.

Déclarant qu’il était temps de jeter les bases de la croissance future de Reliance, tout comme son père Dhirubhai l’avait posé pour Reliance d’aujourd’hui au début des années 90, a-t-il déclaré, compte tenu du portefeuille existant, des moteurs de croissance et d’un bilan solide, la disponibilité des financements et des opportunités sera illimité.

« Ce sur quoi nous devons nous concentrer est impératif pour construire une culture d’organisation capable de traduire l’opportunité en réalité », a-t-il déclaré.

Il a poursuivi en énumérant les impératifs à ne pas manquer : ne jamais devenir complaisant en réalisant une croissance perpétuelle grâce à un renouvellement et une réinvention constants ; revisiter, réitérer, réitérer et communiquer en permanence la philosophie commune de « We Care » qui guide et inspire Reliance ; et l’auto-croissance.

« Maintenant, un semblant de normalité revient lentement. Mais cette normalité est toujours assombrie par l’incertitude », a-t-il déclaré. « C’est pourquoi nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de baisser la garde. » Covid, a-t-il dit, a enseigné des leçons importantes, notamment que la santé est une véritable richesse, la sécurité d’abord et la famille d’abord.

« Gagner et conserver cette richesse de bonne santé est entre nos mains. Les ingrédients sont une alimentation saine, de bonnes pensées, de bonnes actions, du yoga, de la méditation, des sports, des exercices », a-t-il déclaré. « Pendant la pandémie, le travail à domicile nous a permis à tous de passer plus de temps de qualité avec nos enfants, notre conjoint et nos parents. À l’avenir, la technologie offrira des moyens encore plus passionnants de travail hybride et virtuel. » Ambani a déclaré pour lui que « la confiance en tant que famille heureuse » est aussi importante que la « confiance en tant qu’entreprise à succès exceptionnel ».

