Mukesh Ambani prédit un coup de pouce pour Reliance Jio, Retail, O2C

Le président et directeur général (CMD) de Reliance Industries Limited, Mukesh Ambani, a déclaré que le bilan solide et les liquidités élevées disponibles avec le géant du pétrole aux télécommunications soutiendront ses plans de croissance pour Jio, Reliance Retail et son -activité chimique (O2C).

Sa déclaration dans le rapport annuel de RIL pour l’exercice 20-21 a noté que les solides flux de trésorerie d’exploitation et la plus importante augmentation de capital jamais réalisée ont encore renforcé son bilan, permettant à l’entreprise de se désendetter et de respecter son engagement de dette nette zéro avant l’échéance fixée.

“Nous avons maintenant un bilan solide avec une liquidité élevée qui soutiendra les plans de croissance de nos trois moteurs d’hyper-croissance – Jio, Retail et O2C”, a déclaré Ambani.

Au cours de l’année, Jio Platforms et Reliance Retail ont levé plus de Rs 1,52 lakh crore et Rs 47 265 crore respectivement auprès d’investisseurs stratégiques et financiers, dont Facebook et Google. Le géant de l’énergie bp a investi 7 629 crores de roupies pour une participation de 49% dans l’activité de vente au détail de carburant de RIL.

Il a également noté que RIL a mené à bien la plus grande émission de droits de l’Inde de 53 124 crores de roupies (sursouscrite 1,59 fois), qui est également la plus importante au monde par une institution non financière au cours des 10 dernières années.

Ambani a également déclaré aux actionnaires qu’au cours de l’année, RIL a effectué un remboursement anticipé de 7,8 milliards de dollars de dette en devises à long terme, avec les approbations requises de la RBI. Il s’agit du remboursement anticipé de dette le plus élevé jamais effectué par un emprunteur d’entreprise en Inde.

« Nos activités de consommation ont conservé leurs positions de leader et ont enregistré une croissance robuste sur tous les paramètres opérationnels et financiers au cours de l’année malgré des obstacles difficiles. Ils constituent désormais près de 50 % de l’EBITDA consolidé du segment, contre 36 % au cours de l’exercice 2019-2020 », a-t-il déclaré.

Notant que le monde resserre maintenant les rangs pour une action mondiale forte sur le changement climatique, Ambani a déclaré : « Cela donne à Reliance la bonne opportunité d’accélérer notre propre entreprise ambitieuse de nouvelles énergies et de nouveaux matériaux, liée à la vision d’un développement propre et vert.

Dans sa déclaration aux actionnaires, le CMD a souligné les efforts et la contribution de l’entreprise à la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus.

Il a également déclaré que Reliance a mis en place une politique de congé libéral pour les employés touchés par Covid-19. Il fournit une aide financière pouvant aller jusqu’à trois mois de salaire sous forme d’avance sur salaire sans intérêt en cas d’urgence. En cas de décès malheureux d’un employé, Reliance apporte un soutien financier à la famille et s’engage à prendre en charge les frais d’éducation des enfants.

«Alors que la guerre contre Covid est loin d’être terminée, nous, la famille Reliance, sommes convaincus qu’à la fin nous l’emporterons. Nous prenons soin de chacune de nos parties prenantes, y compris les employés, les actionnaires, les fournisseurs, les clients et les communautés locales », a déclaré Ambani.