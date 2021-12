Mukesh Ambani présente cinq meilleurs livres de 2021 qui l’aident à se préparer pour 2022

Mukesh Ambani de Reliance Industries Ltd., dont les livres l’ont aidé à donner un sens à 2021 et le préparent pour 2022. Remplissez vos bas avec ces recommandations de l’homme le plus riche d’Asie.

Dix leçons pour un monde post-pandémique

Par Fareed Zakaria

Fareed capture certaines similitudes frappantes entre la pandémie de Covid-19 et certains des événements les plus désastreux du passé récent pour montrer que les crises mondiales émergent souvent de pratiques de mode de vie non durables et de structures de gouvernance faibles. Vous vous rendez compte que ces problèmes doivent être résolus de toute urgence, ce qui ne peut être fait que par un leadership efficace, une transformation du mode de vie et une coopération internationale efficace. Une citation dans le livre qui m’est restée est « les épidémies sont inévitables, mais les pandémies sont facultatives ».

Principes pour faire face à l’ordre mondial en évolution : Pourquoi les nations réussissent et échouent

Par Ray Dalio

Un livre intéressant qui élucide les dynamiques qui ont constamment déterminé les succès et les échecs des grands pays depuis plus de 500 ans d’histoire. Cela vous aide à découvrir pourquoi les temps à venir seront probablement radicalement différents de ceux que nous vivons actuellement. Une lecture incontournable pour les décideurs, les entrepreneurs, les cadres et, surtout, les jeunes.

Les années 2020 déchaînées : entreprises, pays, personnes et la lutte pour notre avenir

Par Alec Ross

Il approfondit la façon dont le contrat social – l’accord tacite entre les gouvernements, les entreprises et les personnes – qui a soutenu la civilisation moderne pendant plusieurs décennies subit un changement fondamental à l’ère numérique. Le livre contient des entretiens avec certains des plus grands penseurs de notre époque sur les forces politiques et économiques qui ont contribué à ce changement et sur ce qui attend notre civilisation.

2030 : Comment les plus grandes tendances d’aujourd’hui vont se heurter et remodeler l’avenir de tout

Par Mauro Guillén

Le livre regorge de projections perspicaces sur l’état du monde en 2030, en particulier sur les changements potentiels de la démographie et son impact sur les perspectives économiques mondiales. Il explore également les tendances de l’urbanisation, de la technologie, de l’économie des concerts et de l’automatisation qui ne manqueront pas de façonner le monde post-Covid. Disponible dès maintenant

Grandes petites percées : comment les petites innovations quotidiennes génèrent des résultats surdimensionnés

Par Josh Linker

Celui-ci est une lecture incontournable pour les entrepreneurs. Vous vous rendrez compte que ce sont les petits actes créatifs qui débloquent des récompenses massives dans les affaires. Et en cultivant des micro-innovations quotidiennes, les individus et les organisations peuvent relever efficacement des défis difficiles et saisir les opportunités de transformation dans le monde post-Covid.

