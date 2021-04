Mukhtar Ansari arrive à la prison de l’UP à Banda depuis le Pendjab au milieu de la haute sécurité, gardée dans la caserne numéro 15

Mukhtar Ansari

Après plus de deux ans de poursuites incessantes et de querelles politiques entre les deux gouvernements des États, la police de l’Uttar Pradesh a finalement obtenu la garde à vue de la mafia redoutée don Mukhtar Ansari mardi. Ansari, qui fait face à plus de 50 affaires pénales, notamment de meurtre et d’extorsion à UP, a été ramené par la route à la prison de Banda mercredi matin. Ansari a été escorté avec une flotte de véhicules de haute sécurité, y compris un véhicule de police anti-émeute « Vajra » tout au long de son voyage de 900 km de Rupnagar au Pendjab à Banda dans la région de Bundelkhand dans l’Uttar Pradesh.

Mardi, l’équipe de police de l’Uttar Pradesh avait atteint les lignes de police de Rupnagar à 4h30 du matin et était partie en prison vers midi pour le transfert d’Ansari, également député du BSP. Après des heures de travail avec la police du Pendjab, l’équipe de l’UP a quitté les locaux de la prison à 14 h 08 pour Banda. Après un voyage de 14 heures depuis Ropar, le convoi est entré dans la prison de Banda à 4h30 mercredi.

Selon PTI, Ansari a été détenu dans la caserne numéro 15 de la prison du district de Banda. Étant donné qu’Ansari est un détenu de haut niveau et à haut risque, des forces de police supplémentaires ont été déployées dans la prison à la demande des autorités pénitentiaires. Le gangster sera gardé par trois membres du personnel de sécurité 24 heures sur 24 à l’intérieur de la caserne, selon le rapport.

Le geôlier de Banda, Pramod Tiwari, a déclaré à l’agence de presse que du personnel de sécurité avait été posté à l’intérieur et à l’extérieur des locaux de la prison. « Dans la caserne numéro 15, où Ansari sera gardé, les dispositions pour la lumière, l’eau potable et la propreté ont été renforcées », a déclaré Tiwari. Il a également ajouté que l’accès à la caserne avait maintenant été refusé à d’autres détenus.

Selon le rapport, la porte principale du complexe pénitentiaire, qui reste généralement ouverte, restera désormais fermée et seuls les membres du personnel de la prison qui se présenteront au travail seront autorisés à entrer après un contrôle approprié. De hautes tours ont été érigées à l’extérieur de la prison et des piquets de police supplémentaires ont également été installés pour surveiller chaque visiteur, a rapporté l’agence de presse.

Le 26 mars, la Cour suprême avait ordonné au gouvernement du Pendjab de remettre le politicien devenu gangster à la police de l’UP. Ansari a été incarcéré dans la même prison de Banda avant d’être remis à la police du Pendjab en janvier 2019 après qu’une affaire d’extorsion ait été déposée à Mohali.

Au cours des deux dernières années, le gouvernement de l’Uttar Pradesh a tenté à plusieurs reprises de reprendre sa garde à vue alors que des affaires plus graves contre Ansari étaient déposées dans l’État et qu’il faisait face à un procès dans 10 cas. Cependant, la police du Pendjab a rejeté les demandes pour des raisons médicales. Suite à cela, la police de l’Uttar Pradesh a déplacé le tribunal supérieur, ce qui a ordonné à la police du Pendjab de remettre Ansari.

Le tribunal a déclaré qu’au cours de la période allant de février 2019 à février 2020, la garde à vue de Mukhtar Ansari avait été refusée à la police de l’Uttar Pradesh par le surintendant de la prison de Ropar à 26 reprises. Le tribunal a ajouté que la lecture des raisons de ne pas donner la garde a montré que c’était principalement pour des raisons médicales faisant référence au diabète sucré, aux allergies cutanées, à l’hypertension, aux maux de dos, aux infections de la gorge, etc.

Le banc n’a enregistré aucune conclusion sur les allégations de complot de la police de l’Uttar Pradesh, mais a été convaincu que la garde à vue était refusée à chaque fois pour des «motifs insignifiants».

