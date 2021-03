Mukhtar Ansari, un gangster devenu politicien, doit être transféré dans l’Uttar Pradesh, ordonne la Cour suprême

Mukhtar Ansari est également accusé de plusieurs crimes odieux commis dans l’Uttar Pradesh. (Photo express)

Mettant fin à la guerre de territoire prolongée entre les gouvernements des États de l’Uttar Pradesh et du Pendjab, la Cour suprême a ordonné aujourd’hui au gouvernement du Pendjab de remettre le gangster devenu politicien Mukhtar Ansari à la police de l’Uttar Pradesh. La Cour suprême entendait un plaidoyer déposé par le gouvernement de l’Uttar Pradesh demandant une instruction au gouvernement du Pendjab à cet égard. Mukhtar Ansari est actuellement incarcéré à la prison de Rupnagar au Pendjab. Le gouvernement de l’UP a exigé que le gouvernement du Pendjab remette la garde d’Ansari à la prison du district de Banda.

Un banc de juges Ashok Bhushan et RS Reddy a demandé au gouvernement du Pendjab de remettre Ansari à l’État de l’Uttar Pradesh dans les deux semaines. Ansari est un député de la circonscription de Mau de l’Uttar Pradesh et est incarcéré dans la prison de district de Rupnagar depuis 2019 en relation avec une affaire d’extorsion présumée. Le MLA est également accusé de plusieurs crimes odieux commis dans l’Uttar Pradesh.

Mukhtar Ansari avait également déposé un plaidoyer auprès de la cour suprême pour demander le transfert des affaires déposées contre lui dans l’Uttar Pradesh vers un autre État. Cependant, la cour suprême a rejeté son plaidoyer.

Le gouvernement du Pendjab avait précédemment affirmé que le gouvernement dirigé par Yogi Adityanath n’avait aucun droit fondamental de demander le transfert d’Ansari du Pendjab à l’Uttar Pradesh.

Le gouvernement de l’Uttar Pradesh a déclaré plus tôt qu’Ansari esquivait le système judiciaire. Le gouvernement Yogi a également soutenu qu’Ansari mène des activités illégales depuis la prison de Rupnagar. Le gouvernement de l’UP a également fait valoir devant la cour suprême qu’il y avait une collusion entre Ansari et la police du Pendjab.

Le gouvernement du Pendjab avait déclaré plus tôt que Mukhtar Ansari était malade et que le PGI Chandigarh lui avait remis des certificats médicaux de temps en temps.

