Mukul Roy revient à TMC après avoir rencontré Mamata Banerjee, évite une association de trois ans avec le BJP

Mukul Roy, qui a quitté le TMC en 2017, a été nommé vice-président national par le BJP.

Mukul Roy, vice-président national du Bharatiya Janata Party et de ses points clés au Bengale occidental, est revenu aujourd’hui au Congrès de Trinamool plus de trois ans après avoir quitté le camp de Mamata Banerjee pour rejoindre le giron du safran. Roy a rencontré Mamata Banerjee au siège de TMC aujourd’hui. Abhishek Banerjee, le neveu du député de TMC et CM Banerjee, aurait également été présent lors de la réunion. Subhranshu Roy, fils de Mukul Roy, a également rejoint le TMC avec lui.

S’adressant à une conférence de presse, Mamata Banerjee a déclaré que le TMC est la maison de Mukul et nous lui souhaitons la bienvenue. Mukul Roy a déclaré qu’il était ravi de rencontrer ses vieux amis et qu’il espérait que Mamata Banerjee conduira l’Inde vers la prospérité.

Les spéculations autour du retour de Mukul Roy avaient commencé peu de temps après les résultats des élections au Bengale occidental qui ont donné des résultats moins que favorables pour le BJP. Les rumeurs du désenchantement de Roy à l’égard du BJP ont pris de l’ampleur après qu’Abhishek Banerjee a récemment rendu visite à l’épouse malade de l’ancien à l’hôpital. Peu de temps après la visite d’Abhishek, le chef de l’État du BJP, Dilip Ghosh, s’est précipité à l’hôpital. Le lendemain, le Premier ministre Narendra Modi a téléphoné à Roy pour s’enquérir de la santé de sa femme. Selon certaines informations, la femme de Roy était à l’hôpital pendant environ deux semaines, mais le chef du BJP n’est allé la voir qu’après la visite d’Abhishek Banerjee.

Le vice-président national du BJP, Mukul Roy, et son fils Subhranshu Roy se joignent à TMC en présence du CM Mamata Banerjee du Bengale occidental, à Kolkata. pic.twitter.com/WS9oFE2J79 – ANI (@ANI) 11 juin 2021

Les rapports indiquent que Mukul Roy se sentait mis à l’écart par Dilip Ghosh et la récente élévation de Suvendu Adhikari en tant que chef de l’opposition à l’Assemblée du Bengale occidental a prouvé le dernier clou dans le cercueil de l’association de Roy avec le parti du safran.

Notamment, Mukul Roy a également contesté le scrutin de l’assemblée récemment organisé de Krishnanagar Uttar et a remporté la défaite du rival TMC le plus proche et a été contrarié par l’élévation d’Adhikari qui a rejoint le parti du safran en décembre de l’année dernière. Si l’on en croit les rapports, de nombreux dirigeants et députés du BJP sont en contact avec Mukul Roy et pourraient passer au TMC, ouvrant une vanne au Bengale BJP. Il est également dit que Mukul Roy a proposé de démissionner de Krishnanagar Uttar et que son fils Subhranshu pourrait être aligné à partir de là sur le billet TMC.

Roy, qui a quitté le TMC en 2017, a été nommé vice-président national par le BJP. Roy a également joué un rôle crucial lors des récentes élections à l’Assemblée du Bengale, où le BJP a enregistré son meilleur total de 77 (maintenant 75 après la démission de deux députés) dans l’État.

Mukul Roy avait quitté le TMC à la suite de différends avec la direction du parti et Abhishek Banerjee. Il a ensuite été suspendu par le parti.

Qui est Mukul Roy ?

Mukul Roy était l’un des membres fondateurs du TMC. Né le 17 avril 1954, Roy avait été ministre des Chemins de fer dans le gouvernement de l’UPA. Roy avait commencé ses manches politiques avec le Congrès de la jeunesse et avait travaillé avec Mamata Banerjee, qui était également membre de l’aile jeunesse du Congrès à cette époque. Plus tard, les deux dirigeants se sont associés pour former le All India Trinamool Congress en janvier 1998. Il a fait ses débuts électoraux en 2001 dans la circonscription de Jagatdal sur un ticket TMC. Il a fait ses débuts au Rajya Sabha en avril 2006.

Roy est également accusé dans l’escroquerie au fonds de chit Saradha et les affaires de piqûre de Narada.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.