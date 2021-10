Mukut Deepak rejoint BYJU’S en tant que chef d’entreprise

Deepak sera responsable de l’expansion et de la direction du segment scolaire des classes 4 à 10

La société Edtech BYJU’S a nommé Mukut Deepak en tant que chef d’entreprise pour diriger son segment scolaire de la classe 4 à 10. Dans son nouveau rôle, Deepak sera responsable de l’expansion et de la direction du segment. Il travaillera en étroite collaboration avec les équipes produit, marketing et ventes pour prévoir, élaborer et proposer des stratégies pour la croissance de la classe 4 à 10 verticalement. Il rapportera à Mrinal Mohit, directeur de l’exploitation, BYJU’S.

Deepak apporte avec lui plus de deux décennies d’expérience dans des secteurs variés. Il a travaillé à la création d’entreprises numériques de la nouvelle ère. De plus, il possède une expertise en entrepreneuriat, vente, stratégie, excellence du service. Plus récemment, il était directeur du développement commercial chez Tata Sky Limited et directeur de l’entreprise numérique de Tata Sky.

« La solide expertise de Mukut dans le développement d’entreprises pour diverses sociétés aidera à faire évoluer les offres de la marque BYJU’S pour les classes 4 à 10. Nous sommes convaincus que sous sa direction compétente, l’entreprise se renforcera davantage et nous sommes impatients de lui apporter tout le soutien nécessaire dans son parcours avec nous », a déclaré Pravin Prakash, directeur des ressources humaines, BYJU’S.

Deepak a passé près d’une décennie dans le conseil en gestion au sein du Boston Consulting Group et de Bain & Company. Au cours de ses séjours, il a travaillé avec des PDG et des membres du conseil d’administration sur une multitude de sujets. Il a commencé sa carrière dans la fonction commerciale et marketing chez Unilever (Inde).

« BYJU’S a apporté le pouvoir transformateur de l’éducation aux étudiants de toutes les régions du pays grâce à son modèle d’apprentissage en ligne innovant. L’entreprise a connu une croissance exponentielle au cours des deux dernières années, affichant un avenir prometteur dans la refonte du visage de l’éducation. Je suis impatient de développer et de développer davantage l’entreprise et de faire de Byju la destination après l’école préférée des étudiants à travers le pays », a déclaré Deepak.

