Muleño et Minerva distribuent les points après en avoir tiré un

13/06/2021 à 22:01 CEST

le Muleño et le Minerve terminé leur participation à la deuxième phase de la troisième division par un nul 1-1 ce dimanche dans le Municipal de Mula. le Muleño arrivé avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Churra par un score de 1-0 et avec une séquence de trois défaites consécutives dans la compétition. Du côté de l’équipe visiteuse, le Minerve il a remporté 2-1 dans son fief son dernier match dans la compétition contre le Lorca. Après le résultat obtenu, l’équipe Muleño s’est classée en neuvième position, tandis que la Minerve, quant à lui, est cinquième à l’issue de la rencontre.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Après la pause, en deuxième période est venu le but de l’équipe visiteuse, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Belencoso à 59 minutes. L’équipe Muleño a fait match nul grâce à un but de Berger à la 75e minute, clôturant ainsi le match avec un score final de 1-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Muleño de Pasteur Garcia Pedro José soulagé Berger, Gomez Oui Radoui pour Lison, Soriano Oui Felipe Parraga, tandis que le technicien du Minerve, David Bascuñana, a ordonné l’entrée de Épineux Oui Varela fournir galicien Oui Mario.

L’arbitre a montré six cartons jaunes, deux pour Cadu Oui Soriano, de l’équipe locale et quatre pour Guille Lara, Franki, galicien Oui Château, de l’équipe visiteuse.

En ce moment, le Muleño il obtient 19 points et le Minerve avec 36 points.

Fiche techniqueMuleño :Patas, Nacho, López, Alacid, Cadú, Soriano (Gómez, min.66), Ash, Lisón (Pastor, min.61), Juan Alcaraz, Felipe Parraga (Radoui, min.85) et RayonMinerve :Guille Lara, Franki, Castillo, Belencoso, Mario (Varela, min.78), Ramón Marín, Gallego (Espinosa, min.77), Ureña, Martinez, Jaime et CeballosStade:Municipal de MulaButs:Belencoso (0-1, min. 59) et Pasteur (1-1, min. 75)