Mullaperiyar, encore une fois : la solution doit équilibrer les risques du Kerala et les besoins du Tamil Nadu

À la fin du mois dernier, le tribunal suprême avait demandé au comité de surveillance permanent de donner son avis sur le plaidoyer du gouvernement du Kerala.

La Cour suprême entendra encore une fois l’affaire du barrage Mullaperiyar cette semaine. Un PIL a exhorté le tribunal à ordonner à la Commission centrale de l’eau (CWC) de fixer la courbe de règle, le schéma d’instrumentation et le fonctionnement des vannes tandis que, l’un des répondants, le gouvernement du Kerala avait demandé la fixation du niveau d’eau maximal du réservoir du barrage à 139 pi.

À la fin du mois dernier, le tribunal suprême avait demandé au comité de surveillance permanent de donner son avis sur le plaidoyer du gouvernement du Kerala. Gardez à l’esprit que le comité, en 2006, avait estimé que le niveau d’eau pouvait être maintenu en toute sécurité à 142 pieds; Le Tamil Nadu, qui possède et exploite le barrage, maintient depuis longtemps qu’il s’agit d’un niveau de stockage qui peut être manipulé en toute sécurité. Cependant, en 2018, à la suite des inondations dévastatrices au Kerala, le SC avait permis de ramener le niveau à 139 pieds après avoir permis plus tôt, en 2014, de le restaurer à 142 pieds.

Les inquiétudes concernant la sécurité du barrage – situé dans une zone sismique-Zone-3 – mis en service en 1895 ne sont pas d’actualité. En effet, une fois que ceux-ci ont été signalés en 1979, la CWC a abaissé le niveau d’eau maximal du niveau d’eau du réservoir complet de 152 pieds à 136 pieds. Mais, au milieu des années 1990, le Tamil Nadu exigeait que cela soit révisé à la hausse. Les enjeux pour le Tamil Nadu sont élevés. Le réservoir est une bouée de sauvetage pour les districts du sud de l’État, qui font peur à l’eau. besoins dans ces quartiers. Tout changement dans la quantité d’approvisionnement en eau peut bouleverser à la fois les moyens de subsistance des agriculteurs et la sécurité de l’eau.

Mais, pour le Kerala, qui a connu des pluies cataclysmiques au cours des dernières années grâce en grande partie au changement climatique, marqué par des ravages exacerbés par la dégradation écologique des zones environnantes, le défi est existentiel. L’emplacement du barrage dans une région sismiquement active ainsi que l’âge et la solidité de la structure du barrage aggravent la menace des averses.

À 126 ans, Mullaperiyar a largement dépassé la durée de vie « saine » d’un barrage de 50 ans. Des études menées par les IITs Delhi et Roorkee, toutes deux commandées par le gouvernement du Kerala, avaient signalé la sécurité du barrage, tout comme un rapport de 2021 de l’Institut universitaire des Nations Unies pour l’eau, l’environnement et la santé. Le gouvernement du Kerala a présenté des observations au tribunal suprême sur le déclassement du barrage, en construisant un nouveau à sa place.

Cependant, le gouvernement du Tamil Nadu avait rejeté l’idée d’un nouveau barrage.

Dans ce contexte, la fixation de la courbe de règle, etc. est une mesure à court terme ; même s’il est réglé à nouveau, cela ne résoudra pas le problème et le différend persistera. Alors que les dirigeants des deux États ont affirmé leur foi dans la poursuite des négociations, la nécessité d’une solution permanente ne peut pas être surestimée, d’autant plus avec les incertitudes que le changement climatique va s’aggraver dans les décennies à venir. Les arguments en faveur du déclassement du barrage sont solides étant donné sa sécurité et les risques très apparents pour le Kerala. Il s’agit maintenant de trouver un moyen d’équilibrer les intérêts du Tamil Nadu tout en allant dans ce sens.

