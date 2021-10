Mullen Lintas annonce une nouvelle direction pour ses opérations en Inde du Nord

Les nouveaux rôles entrent en vigueur immédiatement

Mullen Lintas a annoncé une nouvelle direction dans son bureau de Delhi. La fonction commerciale pour la région du Nord sera dirigée par Sunil Singh Manhas, qui a été nommé vice-président senior et chef de l’entreprise. Nisheeth Srivastava, élevé au rang de directeur créatif du groupe, supervisera le produit créatif et sera associé à Sarabjit Singh, qui a également été élevé au poste de directeur créatif du groupe (Art). Saumya Baijal, nommé vice-président et chef de la planification – Nord, dirigera la fonction de planification pour la région. Les nouveaux rôles entrent en vigueur immédiatement.

Sunil Singh Manhas, le responsable commercial du bureau, vient de Dentsu et a beaucoup travaillé dans plusieurs catégories et marques telles que Honda, Maruti Suzuki, KFC, Hindustan Times, Max Life Insurance, Paytm, CP Plus, Herbalife et Moov. Il a plus d’une décennie d’expérience avec des agences comme Ogilvy, DDB Mudra et Dentsu. Le mandat de Sunil sera d’approfondir la relation avec les entreprises existantes et d’en construire de nouvelles.

Mullen Lintas Delhi est sur le point de croître après avoir déjà ajouté un mélange diversifié de marques au portefeuille cette année, a déclaré Hari Krishnan, PDG de Mullen Lintas. « Nous avons estimé que le moment était venu de recruter une nouvelle équipe de direction jeune, talentueuse et motivée. Sunil Singh Manhas entre en fonction en tant que vice-président principal et chef d’entreprise pour Delhi. C’est un militant aguerri et il connaît parfaitement le marché de Delhi. Il apporte avec lui une richesse d’expérience et de connaissances intercatégorielles. Son dynamisme pour de nouvelles affaires et sa passion pour les idées seront de bon augure pour nous »,

Nisheeth Srivastava, qui a plus de 13 ans d’expérience dans le marketing, la publicité, le contenu et le numérique, a commencé sa carrière en tant que directeur de marque chez Mudra Ahmedabad en 2007. En 2010, il a déménagé à Lowe Lintas Delhi en tant que créatif. Il a également travaillé avec Radio Mirchi (UP) en tant que responsable de la programmation du cluster et OLX India en tant que responsable de la création de marque dans le passé. Il a créé des œuvres hautement reconnues pour des marques telles que OLX, Google Pay, ABP News, Philips Lighting, Dabur Real, Havells, Maruti Suzuki, Cargill Foods et India Gate Rice. Le mandat de Srivastava sera de faire passer le produit créatif de l’agence au niveau supérieur et de renforcer la confiance des clients dans l’agence.

Sarabjit Singh, qui accompagnera Nisheeth dans la direction des tâches créatives, apporte 15 ans d’expérience, ayant travaillé dans des agences comme Lowe Lintas, Leo Burnett, Cheil et Rediffusion, dans le passé. Singh a rejoint Mullen Lintas à ses débuts en 2015 et fait depuis partie intégrante de l’équipe. Chez Mullen Lintas, il a sorti le produit créatif de plusieurs marques gérées par l’agence de son bureau de Delhi.

Baijal a plus de 14 ans d’expérience dans la publicité et le marketing au sein d’agences comme Ogilvy, Lowe Lintas, McCann Erickson et d’autres. Elle a beaucoup travaillé sur des marques comme Google, Uber, Fabindia, HT Radio, Philips et plus encore. Auparavant, elle a également travaillé chez Cisco, en tant que chef de marque – Inde. Son rôle de stratège en chef sera crucial dans la transformation de la fonction de planification au bureau régional de l’agence.

« Sous la direction créative de nos CCO Azazul Haque et Garima Khandelwal, nous avons déjà réalisé beaucoup de choses en termes de réputation créative avec un travail remarquable dans tous les bureaux. Pour reproduire le même élan à Delhi, nous avons renforcé l’équipe créative avec Nisheeth Srivastava et Sarabjit Singh. Ce sont des créatifs hybrides avec une compréhension innée du numérique et du traditionnel », a déclaré Krishnan.

« Le produit de planification stratégique de Mullen Lintas suit la philosophie du challenger et sous la direction de notre directeur national de la planification – Ekta Relan, nous avons fait de nombreux progrès à travers différentes marques de notre portefeuille en termes d’impact de marque. Fidèle à la mentalité de challenger de l’agence, nous avons intégré Saumya Baijal en tant que VP et responsable de la planification pour le Nord. La passion de Saumya pour les idées, son énergie et son enthousiasme pour tout ce qui est créatif sont exactement ce dont nous avons besoin pour notre jeune et agile opération. Avec les quatre d’entre eux à la tête de l’opération, nous sommes confiants d’avoir un impact important à Delhi », a expliqué Krishnan.

