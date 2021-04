Mullen Lintas assume les tâches créatives de MFine

Mullen Lintas sera chargé de fidéliser la marque et d’établir un lien personnel avec les consommateurs plutôt qu’une relation transactionnelle

MFine, un service de soins de santé à la demande basé sur l’IA, a nommé Mullen Lintas comme son agence créative. Le compte a été attribué à la suite d’un processus de présentation multi-agences impliquant les meilleures agences du pays. Le mandat de l’agence sera principalement de renforcer la position de la marque sur le marché. Le compte sera géré par le bureau de Mullen Lintas à Bangalore.

En outre, Mullen Lintas sera chargé de fidéliser la marque et de créer un lien personnel avec les consommateurs plutôt qu’une relation transactionnelle. Il vise également à créer une différenciation pour MFine en tant que plateforme de soins de santé spécialisée qui donne accès à des soins de santé de qualité.

MFine offre à ses utilisateurs l’accès à des consultations virtuelles, des tests de laboratoire à domicile, des réservations pour des tests de radiologie et des programmes de soins connectés des meilleurs hôpitaux et laboratoires du pays. «MFine a pour mission de transformer le paysage des soins de santé en Inde – en donnant aux utilisateurs un accès immédiat à l’expertise des meilleurs hôpitaux, laboratoires et spécialistes du pays. Maintenant, avec les fortes capacités stratégiques et créatives de Mullen Lintas, nous visons à avancer dans ce voyage pour faire de MFine la marque de soins de santé la plus fiable de l’Inde », a déclaré Arjun Choudhary, membre fondateur et directeur commercial de MFine.

«MFine veut faire une différence distincte dans la vie des consommateurs en matière de soins de santé et c’est toujours excitant de s’associer avec une marque qui veut résoudre des problèmes du monde réel. Nous attendons avec impatience ce partenariat et de produire un travail remarquable qui changera la façon dont les consommateurs interagissent avec les soins de santé en tant que catégorie », a déclaré Hari Krishnan, PDG de Mullen Lintas.

MullenLowe Lintas Group (Inde) fait partie des plus grandes opérations nationales du groupe mondial MullenLowe (IPG). MullenLowe Lintas Group dispose de deux agences de création – Lowe Lintas et Mullen Lintas. Le groupe gère 300 marques dans de multiples catégories avec un vivier de talents de plus de 600 personnes et 13 bureaux dans sept villes.

