Mullen Lintas confie des tâches créatives à Ferns N Petals

Le détaillant de fleurs et de cadeaux Ferns N Petals a confié à Mullen Lintas Delhi ses fonctions créatives. Dans le cadre du mandat, Mullen Lintas sera responsable de la stratégie et de la production créative de la marque. Le compte était après un argumentaire multi-agences, a indiqué l’agence dans un communiqué. « Nous assistons à une évolution accélérée dans de nombreuses catégories de produits traditionnels. Les modèles commerciaux pivotent pour suivre l’environnement dynamique qui nous entoure, où les marques D2C émergent plus rapidement que les champignons. À un tel stade, s’associer à une marque comme Ferns N Petals pour tracer son avenir est un défi passionnant », a déclaré Hari Krishnan, PDG de Mullen Lintas.

Alors que Ferns N Petals est devenu l’un des noms les plus importants du segment de la livraison de fleurs et de cadeaux, une grande partie du marché n’est toujours pas organisée et offre à la marque un immense potentiel pour développer davantage ses activités. Par conséquent, Mullen Lintas travaillera également à la création d’une plus grande préférence de marque pour Ferns N Petals.

Selon Sai Thota, responsable du marketing numérique chez Ferns N Petals, la marque s’est associée à Mullen Lintas car la prochaine campagne sur laquelle elle travaille actuellement occupe une place importante dans le cheminement de Ferns N Petals vers une croissance accélérée. Thota espère que l’association aidera Ferns N Petals à entrer dans la prochaine orbite de croissance.

« Ferns N Petals a été un leader dans le segment des cadeaux, c’est une marque qui a touché des millions de cœurs. C’était un brief passionnant et nous avons pu démontrer une approche stratégique qui aiderait à créer une préférence de marque améliorée. Nous sommes impatients de créer une œuvre qui obtiendra des pétales de fougères N, une part injuste d’attention », Sunil Singh, sr. a déclaré le vice-président et chef d’entreprise, Mullen Lintas.

