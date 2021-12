Mullen Lintas Mumbai remporte un mandat de marque et de communication créative pour Tata Studi

L’agence a remporté le mandat suite à un pitch multi-agences

Mullen Lintas Mumbai a remporté un mandat de communication de marque et de création pour la plate-forme edtech Tata Studi, qui fait partie de Tata ClassEdge. Dans le cadre de ce partenariat, l’agence élaborera la stratégie créative pour le lancement de l’application d’apprentissage Tata Studi. Le compte sera géré depuis le bureau de l’agence à Mumbai. L’agence a remporté le mandat à la suite d’un pitch multi-agences.

« Tata Studi est un produit éducatif basé sur les principes de la « Science de l’apprentissage ». Nous voulons que les enfants planifient leurs études et apprennent pour comprendre, afin qu’ils puissent utiliser leur apprentissage dans la vie réelle. La planification de toute activité aide à réduire la pression et c’est vrai même pour les études. Lintas nous a impressionnés par sa connaissance du segment EdTech et sa créativité dans la compréhension précise de notre proposition de valeur. Nous souhaitons la bienvenue à Mullen Lintas en tant que partenaire de marque pour Tata Studi », a déclaré Sachin Torne, chef, B2C, Tata ClassEdge.

Selon Hari Krishnan, PDG de Mullen Lintas, bien qu’ils aient assisté à l’essor accéléré de la catégorie edtech, en particulier au cours des deux dernières années, ils sont également conscients des problèmes auxquels les enfants sont confrontés lors du portage vers ce nouveau « Study-from-home ‘ culture. La plupart des parents sont perplexes quant au rôle qu’ils doivent jouer lorsqu’il s’agit de soutenir et de guider leurs enfants dans leurs études et c’est là qu’intervient Tata Studi, a noté Krishnan.

« Avec une plateforme, des outils et des modules développés scientifiquement, Tata Studi aide un enfant à prendre le contrôle de ses études en l’aidant à mieux planifier. Nous attendons avec impatience ce voyage passionnant à venir qui permettra aux élèves et aux parents de réinventer leur façon d’apprendre, avec Tata Studi », a ajouté Krishnan.

