MullenLowe Group promeut S Subramanyeswar en tant que directeur de la stratégie pour l’APAC

Le groupe MullenLowe a annoncé lundi l’élévation de S Subramanyeswar au poste de directeur de la stratégie pour la région Asie-Pacifique. Il continuera à diriger la stratégie des marques du groupe MullenLowe Lintas en tant que directeur de la stratégie du groupe. Subramanyeswar sera basé à Mumbai, en Inde, alors qu’il prend la charge de l’Asie-Pacifique avec effet immédiat.

Depuis qu’il a rejoint Lowe Lintas en 2011 en tant que directeur national de la planification, Subramanyeswar a mené des réflexions stratégiques majeures ou des changements pour plusieurs marques parmi les clients sur lesquels le groupe travaille en Inde, a déclaré la société dans un communiqué. «Il est un véritable leader pour son équipe et ses clients, les aidant à atteindre de nouveaux sommets sur les plans professionnel et commercial. Je suis très fier de l’avoir au sein du conseil de planification mondial, à la tête de la charge stratégique du groupe MullenLowe dans les pays d’Asie-Pacifique », a déclaré James Fox, directeur de la stratégie mondiale du groupe MullenLowe.

Subramanyeswar a passé plus de deux décennies dans la publicité et le marketing, ayant travaillé chez Wipro, Publics, Rediffusion Y&R et Saatchi & Saatchi sur les marchés de l’Inde, des États-Unis et du Royaume-Uni. «Au cours des dix années qu’il a passées au sein du groupe MullenLowe Lintas, Subramanyeswar a joué un rôle important non seulement dans l’amélioration et l’innovation du produit de planification, mais aussi dans l’établissement de partenariats solides avec des collègues de l’agence, des clients et des universités. Sans oublier son grand rôle en nous plaçant sur la carte mondiale de l’efficacité. Ayant travaillé très étroitement avec lui au cours des 10 dernières années, je dois dire qu’il est clairement l’un des meilleurs stratèges de marque au monde. Je suis extrêmement heureux qu’il porte son incroyable marque de planification stratégique au-delà de l’Asie du Sud et dans toute l’Asie-Pacifique », a ajouté Virat Tandon, PDG du groupe MullenLowe Lintas Group, Inde.

«C’est une énorme opportunité. En même temps, je suis également fondé sur les défis qui nous attendent. Et c’est ce voyage et cette contrainte qui font également ressortir la passion et la féroce obsession en moi, de faire un grand travail de culture. Je vais prendre le riche apprentissage que j’ai eu au cours de mes dix années chez MullenLowe Lintas Group – Inde, un écosystème ou le pivot du marketing, vers l’avant », a déclaré Subramanyeswar dans son nouveau rôle.

