MullenLowe Lintas élève Naveen Gaur en tant que COO du groupe, croissance et innovation

MullenLowe Lintas Group a élevé Naveen Gaur au poste de COO du groupe, croissance et innovation, à compter du 1er septembre 2021. Dans son nouveau rôle, Gaur sera chargé de renforcer les domaines de services marketing proposés par les agences du groupe, notamment les relations publiques, le numérique, le contenu. création et production, expérientiel, design, analytique et MarTech ainsi que la direction du marketing, de la réputation et des initiatives de croissance stratégique. Au cours des prochains mois, il transférera ses responsabilités actuelles à la nouvelle direction tandis que la transition sera achevée d’ici la fin de 2021.

« Naveen reste étrangement peu sérieux malgré avoir traversé des centaines de crises. Il passe en toute transparence et cette qualité est ce sur quoi Lintas veut capitaliser pour entrer dans sa phase la plus transformatrice de tous les temps. Naveen contribuera à élargir la portée de ce que signifie être une marque dans la nouvelle ère », a déclaré Amer Jaleel, CCO du groupe et président du MullenLowe Lintas Group.

En tant que PDG adjoint de Lowe Lintas, il gérait les relations commerciales clés. L’agence a ensaché plusieurs mandats importants dans des start-ups et des marques établies sous sa direction. Par ailleurs, il a également aidé l’agence à renforcer sa relation avec Google, Pernod Ricard, Nestlé et Cargill Foods. Gaur a commencé son parcours chez Lintas en 2010 en tant que chef de succursale, Lowe Lintas Delhi.

Selon Virat Tandon, PDG du groupe MullenLowe Lintas Group, Gaur est un pilier du secteur de la publicité et un entrepreneur dans l’âme. Par conséquent, il est le mieux placé pour diriger les agences dans le développement et la croissance de l’écosystème. Alors que le groupe cherchera à mieux servir ses clients existants en utilisant le processus de solutions créatives « hypergroupées », cet écosystème développera également ses clients indépendants et son programme de croissance, a ajouté Tandon.

« La croissance et la création de valeur me motivent. Le groupe m’a confié ce rôle et cette responsabilité de prendre des mesures audacieuses et de créer de futures offres de premier plan et de faire passer le groupe au niveau supérieur. J’ai hâte de faire de nouvelles choses qui me rendront à nouveau sans sommeil », a déclaré Gaur.

