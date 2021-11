MullenLowe Lintas Group se lance dans le domaine du contenu et du divertissement ; lance Lintas C:EX

Lintas C:EX Entertainment créera du contenu et de l’IP

MullenLowe Lintas Group a lancé une unité commerciale spécialisée dans le contenu sous la marque Lintas C:EX (Lintas Creative Executions). L’unité appelée Lintas C:EX Entertainment créera du contenu et de l’IP. La société vise à développer, créer, produire et distribuer des formes distinctes de contenu organisé et original couvrant les genres, les langues et les formats. Non seulement l’unité créera du contenu original pour diverses plateformes de streaming, mais elle travaillera également avec des partenaires de marque pour créer et distribuer du « contenu pour et par les marques ». Lintas C:EX Entertainment aidera également les marques à identifier et à participer à des opportunités de marketing pertinentes axées sur le contenu.

Il y a une énorme vague de contenu numérique, de plateformes, de créateurs ainsi que de téléspectateurs et cet espace ne fera que croître au cours de l’année à venir, a déclaré Virat Tandon, PDG du groupe MullenLowe Lintas Group. « Lintas est idéalement placé à l’intersection d’idées puissantes qui façonnent la culture pop, maîtrisent la narration créative, une capacité de production vidéo extraordinaire et des marques et des clients ambitieux. Lintas C:EX Entertainment est la prochaine étape logique pour nous pour libérer l’énorme potentiel qui nous attend. Cette fois, Lintas C:EX Entertainment est une incursion délibérée et stratégique dans l’espace de contenu original et de marque », a-t-il ajouté.

De plus, MullenLowe Lintas Group a nommé Yogesh Manwani président de Lintas C:EX. Manwani a plus de deux décennies d’expérience dans différentes facettes du secteur des médias et du divertissement, ayant travaillé dans des organisations telles que Star, ZEE5 et, plus récemment, Applause Entertainment en tant que responsable des revenus et du marketing.

Pour Amer Jaleel, CCO du groupe et président du MullenLowe Lintas Group, avec le lancement de la nouvelle unité, l’entreprise brise le carcan du descripteur d’agence de publicité qu’ils s’étaient imposé. « Avec Yogesh Manwani à la tête de cette initiative complètement distincte et indépendante, nous profitons de l’ère du contenu et du contenu originaux pour les marques. Yogesh Manwani dirigera, façonnera et structurera Lintas C:EX Entertainment en un rival possiblement égal ou supérieur à notre marque et marcomm », a-t-il souligné.

Dans ses rôles précédents, Manwani a géré des responsabilités dans divers genres de contenu – actualités hindi, actualités régionales, divertissement régional, divertissement hindi et divertissement anglais – sur des supports tels que la télévision et le numérique. Il a relevé des défis variés tels que le lancement et le redressement d’entreprises, la stratégie de marque, l’acquisition et la rétention de clients, le développement du marché et le marketing d’affiliation. Dans son rôle de président de Lintas C:EX Entertainment, Yogesh travaillera avec Naveen Gaur, qui est responsable des nouveaux secteurs d’activité spécialisés du groupe MullenLowe Lintas. « Le groupe MullenLowe Lintas jouit d’une solide réputation dans la création et la transformation réussie de nombreuses marques populaires et fortes dans diverses catégories grâce à sa capacité à comprendre, prévoir et tirer parti du comportement des consommateurs. Soutenu par un leadership fort, intrépide et visionnaire, le Groupe est sur un chemin critique d’auto-transformation. Entrer dans le secteur du contenu fait partie intégrante et importante de ce voyage et avec l’accélération de l’économie des créateurs, cela n’aurait pas pu être mieux choisi », a déclaré Yogesh Manwani.

