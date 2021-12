Multicoin Capital Exe dit qu’il n’y a peut-être pas de marché de la crypto dans le moindre degré, affirme que le Bitcoin peut être retourné

Alors que les prix de l’économie de la cryptographie ont chuté au cours de la dernière période, l’associé directeur de Multicoin Capital, Kyle Samani, a récemment expliqué pourquoi il pense que le » prochain marché ne sera pas comme le dernier « . En fait, Samani fait remarquer qu’il n’y a peut-être même pas « le moindre marché ».

Le gouvernement de Multicoin Capital affirme que « le prochain marché ne sera pas comme le dernier »

Comme prévu, les investisseurs en crypto-monnaie sont terrifiés par un marché à part entière, tout comme les 2 derniers hivers cryptographiques, qui ont réduit les coûts de la monnaie numérique de 80% des prix une fois par sommet. Actuellement, entre 25 % et 30 % de la valeur depuis les sommets de la crypto du 10 novembre sont perdus et le sentiment pessimiste a exercé une pression sur l’économie de la crypto dans son ensemble. Cependant, malgré la baisse d’une demi-heure des valeurs de marché, le partenaire directeur de Multicoin Capital, Kyle Samani, a partagé ses réflexions dans un fil Twitter très récent révélé il y a 2 jours.

« Pourquoi le marché qui en découle ne sera pas comme le précédent », a affirmé Samani. «Et en vérité, nous avons tendance à ne pas avoir de marché le moins du monde. Ou nous avons tendance à avoir 0,5 par marché, en pariant sur votre point de vue. Samani dit plus qu’en gros, il y a 2 unités de personnes dans la crypto : « crypto d’argent » et « crypto technologique ». Ces derniers temps, ou depuis 2017, Samani affirme que le cluster crypto de l’école a dominé. « Depuis 2017, la crypto de l’école est revenue pour dominer la saveur », a souligné Samani.

Samani a fait remarquer que récemment, il est clairement évident que la cryptographie scolaire domine Associate in Nursing. [percentage] de la presse, des médias sociaux, des conférences, etc. Le gouvernement de Multicoin Capital a ajouté :

Les gens de la crypto-monnaie pensent principalement aux taux d’intérêt, à la politisation des banques centrales, etc. Les gens de l’école se soucient de la construction. Inévitablement, les politiciens/CB peuvent faire des choses malsaines pour BTC comme couverture contre l’inflation. qu’il s’agisse ou non de l’interdire (ou d’essayer de le faire), ou simplement d’augmenter les taux, ou peu importe. il y a un flux et reflux naturel dans les actions de ces établissements, et BTC-USD peut naturellement y répondre.

Samani insiste sur le fait qu’il existe une énorme quantité de capitaux qui « ne croiront jamais Bitcoin » – « L’argent technologique ne se soucie pas de la macro »

Samani est plus explicite que les gens de l’école ne se soucient pas de ces formes de choses qu’ils « souhaitent simplement créer de nouvelles choses cool ». Si le bitcoin est né au cinq centième en raison des mesures gouvernementales, Samani affirme que les écoliers peuvent toujours construire et que les investisseurs peuvent « investir dans la cryptographie scolaire ».

« Il est possible que la cryptographie reste quelques années trop tôt pour entrer dans la pensée », a noté Samani dimanche. «Mais je sens en ce moment que cela n’a pas d’importance. Le train a quitté la gare : tous les constructeurs d’écoles et les investisseurs ont souscrit à la cryptographie scolaire comme ayant une chance importante de remodeler le commerce, la finance et donc le tissu de la société. et qu’ils forment une unité confortable à se réunir et à tenir pendant des années », a déclaré le gouvernement de Multicoin Capital.

Samani insiste sur le fait qu’il existe une énorme quantité de capitaux qui « ne croiront jamais BTC parce qu’ils ne croient pas posséder des actifs non productifs ». Le défenseur de la crypto pense que s’il y a un marché, il s’attend à ce que solana (SOL) et ethereum (ETH) dépassent considérablement le bitcoin (BTC). « L’argent de l’école ne se soucie pas de la macro », a déclaré Samani. « Ils souhaitent simplement être longs [on] les choses qu’ils supposent vont faire varier la planète.

Samani prédit « une fois que Bitcoin est retourné, c’est à peu près Game Over pour Bitcoin »

Parce que « tout le monde est conscient que le code envahit la planète », Samani prédit que la demande de SOL et d’ETH peut augmenter. Il a souligné que tout le monde souhaite être une localité de la « prochaine vague scolaire énorme, et la crypto est probablement l’une de ces vagues ». L’associé directeur de Multicoin Capital a ajouté qu’il pensait que « BTC peut être inversé à moyen terme ». Il pense qu’à mesure qu’une crête mobile d’argent scolaire entre dans l’économie de la cryptographie, cela forcera le groupe d’individus à macro-espèces. Samani a ajouté :

Une fois que BTC est retourné, le jeu est terminé pour BTC. Une partie démesurée de l’accessoire de valeur de BTC est que c’est le plus important et le plus liquide. Une fois que ceux-ci cessent d’être vrais, c’est encore moins à fournir. Comme les gens reconnaissent que cela peut devenir vrai, des tas d’argent en BTC peuvent tourner vers SOL et ETH et d’autres noms productifs supplémentaires.

À la suite de ces déclarations, Samani a conjecturé sa théorie en ajoutant que les marchés conséquents ne sembleraient pas être les derniers et a souligné que le « découplage est réel ». « Lorsque BTC est inversé, les choses deviennent * vraiment * fascinantes », a conclu le gouvernement de Multicoin Capital.

Le post Multicoin Capital Exe dit qu’il « n’y a peut-être pas de marché de la crypto dans le moindre degré », affirme que « Bitcoin peut être retourné » est apparu pour la première fois sur BTC Wires.